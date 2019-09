Mostecké Panterky vybojovaly i letos evropské zlato!

Mažoretkový tým Mosteckých Panterek pod vedením trenérky Terezy Riegerové zakončil svou teprve třetí sezónu a už se pyšní druhým evropským zlatem. Mažoretky, ve snaze navázat na loňský titul mistra Evropy European Majorettes Association, který získaly v Srbsku, odjely ukázat tentokrát do Francie, co se naučily v malé mostecké tělocvičně 18. základní školy.

V dalekém Agenu je přivítal nádherný kongresový sál, ozdobený vlajkami všech členských států EMA. Česká trikolora nechyběla. Sešly se tu mažoretky z různých koutů Evropy včetně České republiky a domácí Francie, mezinárodní porota hodnotila během tří dnů na 250 vystoupení. Rozdíly mezi jednotlivými národy nešlo přehlédnout – kostýmy, výkony, fanoušci, …, každá země předvedla to své.

Česká výprava pod křídly České Mažoretkové Federace byla úspěšná zejména v sóloformacích, česká vlajka často stoupala vzhůru, česká hymna se opakovala několikrát. Mostecké Panterky za podpory celé české výpravy stály na stupních vítězů celkem čtyřikrát. Trio kadetek ve složení Sarah Lokvencová, Nela Šidlichovská a Daniela Vnenková předvedly se svým triem Řecko životní výkon a právem vybojovaly kovy nejcennější. Trio juniorek v tematických kostýmech podtrhujících název choreografie Paříž se pyšní bronzovými medailemi, a to nejen za výkon, ale i za samotné kostýmy, jejichž autorkou je jedna z medailistek Kristýna Vnenková, která do nich oblékla i další juniorky Anetu Havlenovou a Terezu Havlůjovou. Nela Šidlichovská, ohromně talentovaná mažoretka, u jedné medaile nezůstala a zlato z tria doplnila bronzem za sólo Torero. Bronzem velmi cenným, konkurence byla obrovská. Kvarteto medailí doplnila sólistka Ella Fischerová a se svou dynamickou sestavou s pom-pomy Pozdrav z tropů vybojovala pro tým třetí bronz. Úspěch nečekaný, o to však příjemnější a ohromně motivující do dalších tréninků a soutěží – třeba i mezinárodních. Nic z toho by však nebylo bez dřiny, odříkání a finanční podpory rodičů a města Most. Účast na letošním mistrovství významně finančně podpořilo rovněž MŠMT.