Mosteckou činohru čekají tři divadelní premiéry

Mosteckou činoherní scénu čekají v druhé polovině roku tři premiéry. Těšit se můžete na básnickou adaptaci Manon Lescaut, komedii Neperte se, prosím vás a jeden z nejslavnějších amerických muzikálů Hello, Dolly!

První poprázdninovou premiérou v režii Zbyňka Srby bude 4. října básnická adaptace slavné milostné novely z 18. století Manon Lescaut. Strhující i dojemný příběh plný nádherných veršů, intrik a mnohostranné lásky. Inscenace Manon Lescaut slibuje silný příběh v intimním prostředí komorní Arény, „perlivé“ verše Vítězslava Nezvala, sugestivní hereckou práci a originální hudbu Vladimíra Franze. Jedná se o dílo určené jak večernímu publiku, tak obzvláště studentům středních škol. Odehraje se na komorní Aréně.

Další premiérou je Brilantně napsaná vztahová komedie o dědictví, které padlo do (ne)správných rukou Neperte se, prosím vás! Tři sourozenci se setkají v advokátní kanceláři, aby si vyslechli otcovu poslední vůli, která skýtá nejedno překvapení. Diváci zůstanou do poslední chvíle napnuti, jak sourozenci Abigail, Moše a Ben nastalou situaci vyřeší. V režii zkušeného Petra Svojtky se Korenova skvělá hra promění v inscenaci určenou všem, kteří mají rádi chytré komedie bez bulvárních povrchností a stereotypů. Premiéra je naplánována na 18. října na Velké scéně.

Letošní divadelní sezónu uzavře premiéra jednoho z nejslavnějších amerických muzikálů, který se na mosteckých divadelních prknech objeví vůbec poprvé. Komedii se skvělou swingovou hudbou určenou všem milovníkům hudebního divadla uvidíte v režii Pavla Ondrucha 20. prosince na Velké scéně. Hrdinka muzikálu Hello, Dolly! Dolly Leviová žije na předměstí New Yorku, a protože je to ženská od rány, živí se jako dohazovačka. Zkrátka domlouvá různým lidem sňatky. A jednoho dne se rozhodne najít partnerku bohatému a nepříliš excentrickému vdovci Horáci Vandergelderovi. Seznamuje ho s různými dámami a pochopitelně dostává Horáce i samu sebe do lecjakých humorných i trapných situací. A podle očekávání postupně zjišťuje, že Horác jí není tak úplně lhostejný.