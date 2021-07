Mostecký autodrom bude hostit Carboniacup

Další závodní den Carboniacupu začne 14. července na domácím autodromu v Mostě. Okruh se neustále vylepšuje a připravuje se tak i na víkend motocyklový Edera Day tak může pomalu začít.

Ve startovním poli Carboniacupu jako obvykle nalezneme plnohodnotné cestovní i GT vozy, prototypy i formule. Přijedou nejen domácí piloti, ale také Slováci, Poláci, Němci, či Rakušané. Přihlášeno máme v tuto chvíli přes 100 vozů a jezdců, tedy bude v každé skupině na co koukat. Mostecký okruh svými technickými pasážemi připraví jezdcům za pěkného počasí pěkné podmínky k závodění.

Skupina A a B bude tentokrát rozdělena na i na další jízdy A+ a B+, neboť se přihlásilo tolik vozů, že by se do jedné jízdy kapacitně nevešly.

Ve skupině D nás čeká 22 formulových monopostů, začínajících na bázi 1400ccm formule Gloria, až po čistokrevné závodní náčiní Dallara World Series by Hoffmann Racing, vůz Dallara GP2 loni jezdil například Lubomír Světínský, ale do Mostu nepřijede. V D1 pro motocyklové motory do 1400ccm si přijedou zazávodit Honza Rieger a Němec Flemming s formel Gloria C8F a další dva Němci Walther a Dietze na Formel BMW. D2 pro automobilové motory bude na startu netrpělivě očekávat Igora Lešínského s RF01, Josefa Sedláčka s Autolou nebo Petera Benze s MT77, kterým bude chtít body uzmout i dvojice s vozy Tark – Kavor z Německa Heidicke a Schulze. D3 pro 1600ccm formule pohostí v Mostě německou přesilu, tedy Milana Falešníka s Formel Campus, se stejným vozidlem jedoucího Němce Griesbacha, Webera s Thallmannem na Estoniích 25, ale také Heiko Wernera s fomel ADAC. Souboj vozů formel Renault 2,0 vs Dallara F3, i tak by se dal nazvat startovní rošt D4. Tomáš Chabr zde představí svou novou zbraň Dallara 308/11, se kterou odjel nedlouho závody ve slavném SPA. Zazávodit si s ním přijede Günter Braun z Německa, Tomáš Pavel s Martini Renault, Vávlavové Laušmann a Rumlena, či Pavel Machulda. V nejsilnějších D5 přijede Mike Wieder na Dallara WS 3,5ltr a Jan Čížek s Martini Renault 2,2ltr.

Skupina C pro prototypy byla v loňském roce výrazněji obsazena vozy Caterham, ale i letos zde budou k vidění prototypy a rychlé maxi motokáry Performer. Rakousko-Německý souboj předvedou právě na maxi motokárách Ameseder a Höfer z Rakouska a Němci Kahnt a Hentschel. 4 Prototypy přivítá C2, tedy Michala Paclíka s Normou M20 FC, Jiřího Švece s THC Peugeot Spider a Rakušany Kapellera a Schöflingera s vozy Radical SR3. V C3 přivezou svoje Caterhamy Jakub Kirchner, Maty Vítek a Simone Aglietti. C5 pak připraví souboj KTM X-Bow Jana Marečka, Miroslava Šimona a Radima Havlíka.

Skupina B sériových cestovních aut má tedy jak jsme již psali v úvodu závody dva. Překvapivý počet aut přinese další zajímavé souboje. V šestnáctistovkách B1 přiveze Renault Clio Tomáš Cappellari a dvě Hondy Civic pak Jiří Zeman Sr. a Michal Kartus. Dvoulitry B2 očekávají jedinné evropské auto Ivo Štajdla s Alfou Romeo, proti Japoncom, tedy Michala Zimmera a Tonny Reisse s Hondou Civic Type R, Mazdu RX8 Libora Bešťáka, Subaru BRZ Miloše Mertla, či Libora Šajnera s Toyotou GT86. V B3 pro třílitry uvidíme BMW Zdeňka Čurdy a Petra Moučky a Ondřeje Zahradníčka, Hondu Prelude Jiřího Kozáka, Liebzeita, Beneše a Hanzla na Alfách Romeo, Milana Zubatého s Fordem Fiesta, Vladimíra Zelenku na Audi A3 nebo také Ivana Šoltyse s Toyotou Yaris GR. Rado Obrtal pak provětrá v Mostě v B6 svůj Abarth 595 Pista. V B4 poměří síly Petr Kameník s Renaultem Megane, Petr Koutský s Mazdou RX5 a Ondřeje Friče s Lotusem Elise Cup nebo Radka Zimmera s Lotusem Exige. Ve skupina B5 očekáváme nabité pole a jezdit budou třeba Stanislav Šedivec s Corvette ZR1, Zdeněk Vlčes s BMW M135 Coupé, Miloš Pavlanský a Štefan Cehula ze Slovenska s BMW M4 resp. BMW M2, Josef Hrdlička a Peter Čižmárik s vozy Porsche, Luboš Nebřenský a Josef Liška s AMG Mercedesy nebo Lukáš Urban na Alfě Romeo Giulia.

Skupina A cestovních a GT upravených vozů přivedla na start také dostatečný počet jezdců k dvěma závodům.

V A1 přivezou svoje stroje Matěj Chabr s VW Golf, Petr Zelenka opět provětrá Suzuki Swift Gti, Petr Mika Citroen Saxo, Miroslav Pešek Ford Fiesta a dva Němce Scheibra a Rotha na VW Derby a Lada 2105. Ve dvoulitrech si pozávodí Zbyněk Čurda s BMW M3, s novým vozem BMW 320 Gustav Niedelský, Pavel Zeman a Miroslav Gajdoš na Mazdách RX8, Martin Richter s Oplem Astra G, Marek Pribula s Renaultem Clio, Aleš Göllner na Hondě Civic type R a Miroslav Beer na Subaru Imprezza. Třílitry A3 představí na roštu vozy BMW v rukou jezdců Miroslava Látra, Luboše Sázavy a Dušana Víta. Do 3500ccm A4 se přihlásili Martin Toth a Tomáš Zabloudil s BMW M3, Riccardo Müller z Německa na Scirocco VW a Roman Štícha s Octavií RS. V A7 upravených dvoulitrech se proti Jiřímu Sedlákovi na Škoda 110RS postaví Jiří Bažata se Škodou Fábia, Zdeněk Sýkora na Hondou CRX a Radek Layer s Renaultem Clio. Ve skupině A8 si o body zasoutěží Němec Christian Arnold s KTM X-Bow GT4 tedy novinkou, Petr Suchomel s Renaultem Megane Trophy a stájový kolega Petr Krejza na Lotusu Elise. Nejsilnější skupina A9 nad 3500ccm přivede na start jedno zajímavé jméno Antonína Herbecka, který jezdil s různými GT vozy, ale u posledního se kterým se představí v Mostě zůstal nejdéle. Je jím Pagani Zonda Mercedes V12. Konkurenci mu obstarají Boleslav Waszeks Lamborghini ST EVO, Petr Brečka a Polák Tomasz Lach na Porsche.

Zajímavé počty startujících přinášejí napínavé souboje, diváci se mají na co těšit.