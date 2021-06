Mostecký autodrom jako „ze škatulky“, opravy si vyžádaly 15 milionů

Výrazných úprav se dočkal v minulých dnech velký okruh mosteckého autodromu. Je tak nyní plně připraven na závodní víkend mistrovství světa superbiků MOTUL FIM Superbike World Championship, který bude mít na severu Čech historickou premiéru začátkem srpna.

Investice si vyžádala více než 15 milionů korun. „Po rozhodnutí uspořádat ve spolupráci s Automotoklubem Most tento závod jsme po konzultaci s komisaři Mezinárodní federace motocyklistů FIM přistoupili k zásadním zásahům do prostoru závodního okruhu tak, aby byl maximálně bezpečný pro jezdce i diváky,“ uvedl sportovní ředitel společnosti AUTODROM MOST Jindřich Hrneček.

Na cílové rovince zmizely největší nerovnosti v podélné ose dráhy, a to v úseku zhruba 200 metrů. Bylo nutné úsek vyfrézovat a zvlnění vyrovnat. „Používá se výrazně tvrdší asfalt se speciálními pojivy, než na který jsme zvyklí na běžných silnicích. Závodní stroje mají na tomto povrchu lepší přilnavost, lépe zatáčejí nebo brzdí. Má vlastnosti přírodního trinidadského asfaltu a nelze jej prakticky vyfrézovat,“ upřesnil ředitel.

Rozšíření únikových zón vedle dráhy si vyžádalo navezení více než 4 500 tun kačírku, což představuje zhruba 150 plně naložených nákladních vozidel. Materiál se musel přepravit v pěti dnech, což bylo logisticky velmi náročné. Nákladní vozidla se totiž na autodromu střídala ve dvacetiminutových intervalech. Tyto úpravy se neobešly bez přemístění dalších více než 5 000 tun hlíny a zeminy.

V únikové zóně za předposlední zatáčkou se navezením zeminy a kačírku změnil její profil. „Z dřívější klesající tendence zóny se stala zóna úniková, která má pozitivní sklon kolem pěti procent. To zajistí, že zóna je nyní mnohem efektivnější. Tímto zásahem zmizela i původní asfaltová cesta, která se v minulosti používala například pro vjezd účastníků cyklistického Závodu míru. Náročné práce se podařilo zvládnout za pomoci místních dodavatelů za jeden týden, což je heroický výkon,“ popsal Jindřich Hrneček.

V celkové délce zhruba 550 metrů budou chránit jezdce před následky případného pádu nové bezpečnostní pěnové vaky z Itálie, které jsou homologované FIM. „Dále jsme si pronajali od specializované rakouské firmy ochranné nafukovací vaky, zvané Air Fence. Tedy vzduchové polštáře do míst s kratší únikovou zónou tak, aby byly dodrženy nároky na bezpečnost jezdců,“ doplnil sportovní ředitel.

Úpravy si vyžádají také svodidla, kde vznikne 22 nových výřezů, tedy prostorů pro případné rychlé odstranění havarovaného motocyklu z dráhy nebo únikové zóny. Takzvané šestibloky z pneumatik rozmístěné u svodidel z důvodu zmírnění případného nárazu nově kryje gumový pás. Nový nátěr homologovanou barvou, která se vyznačuje konstantními vlastnostmi při různých povětrnostních podmínkách, čeká závodní dráhu a obrubníky podél trati. Natře se jí také startovní rošt a cílová čára.

Rozšíří se i technické vybavení trati. K sedmi časoměrným smyčkám, jež slouží k měření rychlosti a také času, přibydou další tři. Ze dvou na čtyři se zvýší počet mezičasů, tedy míst pro měření dosažených časů v různých úsecích dráhy. Změna se týká i měření maximální rychlosti, a to přidáním měřicího zařízení s ohledem na rychlost dosahovanou motocykly kategorie superbike.

Velký závodní okruh má s výjimkou cílové rovinky také nový asfaltový povrch. Odstranění původního a jeho výměna začala na sklonku roku 2015 a pokračovala po etapách v dalších pěti letech.

Autodrom Most se zařadil mezi věhlasné okruhy, které hostí závody světového šampionátu superbiků WorldSBK, poprvé v letošním roce. Premiérový závodní víkend se na severu Čech uskuteční 6. až 8. srpna. Bude šestým v pořadí letošního kalendáře WorldSBK. Na autodrom se sjedou jezdci všech tří tříd světového šampionátu, startovní pole rozšíří i účastníci evropského poháru Yamaha R3 bLU cRU. Ve třídě WorldSSP300 se domácím fanouškům představí dva čeští jezdci, a to Petr Svoboda a Oliver König.