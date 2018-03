Senioři a seniorky můžou „Jet s dobou“ s mosteckým autodromem

Pro řidiče a řidičky starší 65 let je určený bezplatný vzdělávací program pro širokou aktivní motoristickou veřejnost seniorského věku „Jedu s dobou“. Kurz bezpečné jízdy pro ně v období od dubna do konce srpna uspořádá osm tuzemských center pro výuku a výcvik bezpečné jízdy, patří mezi ně i mostecký autodrom.

Přihlášení senioři kurz absolvují zdarma, finanční podporu ve výši šest milionů korun projekt získal z fondu zábrany škod ve správě České kanceláře pojistitelů. Organizátorem vzdělávacího programu je Asociace center pro zdokonalovací výcvik řidičů Autoklubu ČR (AČR) ve spolupráci s Radou seniorů ČR. Projekt asociace představila na úterní tiskové konferenci v Praze.

Hlavním cílem projektu je navázat na celoživotní zkušenosti řidičů seniorů a rozšířit jejich informovanost v oblasti legislativy, bezpečnosti silničního provozu a zdravovědy s následným ověřením jejich řidičských návyků. Praktická část vzdělávání je zaměřena na správné zásady krizového brzdění na různém povrchu vozovky, zvládání smyku, manévrování s vozidlem za různých okolností, vnímání rizika takzvaných mrtvých úhlů při pohledu z vozidla, rozpoznávání bezpečné vzdálenost při souběžné jízdě a poskytování první pomoci. .

Na mosteckém autodromu, jehož výcvikové plochy polygonu svou dispozicí a instalovanými technologiemi nabízejí jedinečné podmínky pro výuku a výcvik řidičů, se první dva kurzy bezpečné jízdy pro řidiče seniory uskuteční 22. dubna. Dopolední od 08 do 14 hodin, odpolední od 14 do 20 hodin. Další termín je stanoven na 20. květen. Maximální počet účastníků v jednom kurzu je 60, zbylé termíny na červenec a srpen pořadatel vyhlásí do konce dubna.

„Lidé se nám už hlásí, volná místa však stále jsou. Doporučujeme absolvovat kurz vlastním autem. Řidič či řidička si tak vyzkouší, jak jeho vůz reaguje na nejrůznější podněty, jak se zachová v krizových situacích a momentech. Může se tak s ním ještě lépe sžít. Máme však samozřejmě i svůj vozový park a na požádání auto pro účely výcviku v kurzu rádi zapůjčíme,“ uvedla ředitelka polygonu společnosti AUTODROM MOST Veronika Raková.