Mostecký Central vysvětil na Tři krále farář, sloužila se mše a pomáhalo se potřebným

Ve čtvrtek 6. ledna, tedy na TŘI KRÁLE, zažil mostecký Central ojedinělou akci a sice své vysvěcení.

Podvečerní program zahájila ZUŠ GASSMANA Most, následovalo svěcení kříd římsko-katolickým farářem J. Hurtem. Křídy pak mohli návštěvníci využít k popsání černých čtvrtek písmeny K+M+B a odnést si tak symbolickou ochranu do svých domovů. Tři králové byli mezi přítomnými vidět po celou dobu, probíhala totiž sbírka pro MC Klubíčko Litvínov. Vybraná finanční částka bude využita na příměstský tábor a výlety pro maminky samoživitelky s handicapovanými dětmi. Krátká mše a svěcení OC Central Most byly na programu v úplném závěru, jen to dobré popřáli, jako kmotři, ředitel OC Central Martin Koštíř a zastupitel města Most Martin Domín. K příjemné duchovní atmosféře přispěl i punč či svařák a koláčky zdarma od Cukrárny a pekárny MIPO Most. O výši finanční sbírky pro MC Klubíčko bude informovat FB Centralu Most. Na únor připravuje Central další zajímavou kulturní akci. Sledujte FB, ale i aplikaci.