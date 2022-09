Mostecký fotbal posílí anglický záložník Hyun Woong Seol

Mosteký fotbal posílí anglický záložník Hyun Woong Seol, který do FK Baník Most Souš přešel z SK Rakovník. Ačkoliv léto strávil v rakouských a anglických klubech rozhodl se pro návrat do Čech.

Benjamin Hyun Woong Seol přezdívaný jako Ben je anglický fotbalista, jehož rodina pochází z Jižní Koreje. Narodil se v anglickém Manchesteru a v mládí krátce začínal v akademií Manchesteru City, po krátkém zastavení v Huddersfield Town zahájil kaiéru v dospělých v konferenčním klubu Radcliffe Borough. V České republice se objevil při angažmá v třetiligovém SK Rakovník, kde získával velmi dobré reference a v hledáčku jej vedl i FK Jablonec. Rakovnický klub však na konci minulé sezóny po sestupu a transformaci padl až do I.A třídy a Benjamin Seol zkoušel angažmá v Rakousku a doma v Anglii v okolí domácího Manchesteru. Během srpna však obnovil kontakt s mosteckým klubem a v minulých dnech byla dojednána jeho smlouva a přesun z Anglie zpět do Česka.

Ben Seol přichází v úvodu do Mostu na půlroční angažmá s opcí do konce sezóny. Posiluje tak záložní formaci našeho týmu, který stále čeká na první body po postupu do ČFL. V 25 letech se zařadí mezi zkušenější hráče našeho kádru a vyjma Michaela Nguyena z Litvínova je prvním zahraničním hráčem FK Baník Most Souš.

Klub v posledních dnech testoval i 19-letého švýcarského útočníka Seada Selishtu z Chemnitzeru FC. K angažování však nedošlo především z hlediska velmi mladého věku, kde vzhledem k postavení v tabulce a očekávání náročné sezóny aktuálně hledáme především zkušenější hráče.

Benjamin Hyun Woong Seol

Narozen: 10.7.1997

Národnost: Anglie, Jižní Korea

Předchozí kluby: SK Rakovník, Radcliffe Borough, IHM Manchester Football Academy