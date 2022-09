Učebna jazyků přivítala žáky v novém. Základce v Hoře Svaté Kateřiny pomohla United Energy

Učebna jazyků na Základní škole v Hoře Svaté Kateřiny přivítala žáky první školní den v novém. Svůj projekt na vybavení učebny novými školními lavicemi a žákovskými židlemi přihlásila škola do grantových projektů několika společností. Jako malá škola z horské obce, závislá na příspěvku zřizovatele, který je velmi napjatý a položky jako nákup nového nábytku by do něj nemohla nikdy zařadit, ani jinou možnost než oslovit sponzory v okolí, neměla. Uspěla u jediné. Společnost United Energy poskytla na nový nábytek více jak 30 tisíc korun. „Vlastně ze zoufalství jsem zkoumala stránky větších firem v regionu, jestli nenabízejí nějaké granty nebo jiné možnosti sponzoringu. Na vašich stránkách jsem tuto možnost našla, takže jsem o grant požádala. Máme tady například NET4Gas, ale ti nám do dnešního dne ani neodpověděli,“ prozradila Jana Kubičinová, ředitelka školy, jak ji napadlo obrátit se na komořanskou teplárnu.

Místní školu navštěvují nejen děti z horských obcí jako Nová Ves v Horách, Brandov a Hora Svaté Kateřiny včetně přilehlých částí. Žáky jsou dokonce i děti z Litvínova nebo třeba i ti, kteří mají trvalý pobyt v Mostě.

„Základní škola v Hoře Svaté Kateřiny není zrovna naší spádovou oblastí. Obvykle zaměřujeme svou pomoc do míst našeho působiště, tedy do Mostu, Litvínova a okolí, případně na Chomutovsko. Jsme si však vědomi skutečnosti, že školy z malých horských obcí, které jsou zcela odtrženy od blízkosti velkých firem, to mají složitější. Navíc se jedná o podporu školství, které má u nás prioritu. Proto jsme se rozhodli její žádosti vyhovět,“ vysvětlila Miloslava Kučerová, PR managerka United Energy.