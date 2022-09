Závody z pohledu policie

Uplynulý víkend hostil mostecký autodrom každoroční závod tahačů Czech Truck Prix 2022. Na akce obdobných rozměrů se musí policie vždy řádně připravit a nic nepodcenit. Branami okruhu projde během víkendu několik desítek tisíc návštěvníků. Ti musí být během konání závodů také někde ubytováni. V těchto případech část příznivců burácivých motorů nocuje v kempu na Matyldě, pro zbytek hostů je vybudován kemp na Hipodromu. Oba tyto ubytovací prostory jsou pod stálým dohledem uniformovaných hlídek už od pátečního rána, kdy přijíždějí první nadšenci. Pěší hlídky zajišťují v kempech veřejný pořádek a jejich přítomnost předchází majetkovým deliktům. Tato místa mohou být lákadlem pro místní nenechavce. To zejména z důvodu větší koncentrace lidí, kteří své přístřešky nechávají opuštěné, ať už z důvodu účasti na závodu nebo pohybu v okolí kempu. Zloděje také láká jednoduchost vniknutí například do stanu, ale i do vozidel. V minulosti jsme evidovali jednotky případů obdobné majetkové trestné činnosti. Pachatelé se nezdráhali krást, i když poškození spali ve stanu. Uniformované strážce zákona bylo možné potkat i v samotném areálu autodromu. I tam dohlíží nad případnými riziky spojenými s pácháním trestné činnosti.

Celé opatření během konání akce by se neobešlo bez spolupráce s pořadateli a organizátory závodu. Policisté spolupracují i s ostatními složkami, a to zejména s Městskou policií Most. Této události se každoročně účastní i desítky tisíc fanoušků ze sousedních zemí, proto zde skvěle funguje spolupráce s německými kolegy. Na plnění úkolů policie se podílí členové hlídkové služby, z mosteckých obvodních oddělení a především ti z dopravní služby. Mnoho návštěvníků se rovná mnoho vozidel. Jedním z důležitých úkolů je i zvládnutí plynulosti a bezpečnosti silničního provozu především v okolí mosteckého okruhu. Každý policista, který byl velen do opatření, plnil svůj úkol na výbornou. V tomto rušném víkendu nebyla zaznamenána žádná větší komplikace v dopravě a vše se obešlo bez dopravní nehody. V kempech policisté nemuseli řešit žádný závažný problém. V souvislosti s konáním závodů policie nezaevidovala žádný přestupek nebo trestný čin.