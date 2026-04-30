Poprvé v historii se bude olympijský festival konat dvakrát na stejném místě – U JEZERA MOST!

Jezero Most se už za 806 dní promění v místo plné sportu, fandění a jedinečné olympijské atmosféry. Tentokrát při olympijských hrách v Los Angeles.
Olympijský festival u jezera Most schválil Výkonný výbor Českého olympijského výboru. V případě letních olympijských her se stane poprvé, že se Olympijský festival uskuteční dvakrát na stejném místě. Slavnostního ceremoniálu, při kterém se v americkém duchu v Praze představily sporty, které zamíří na olympijské hry do Los Angeles 2028 – baseball, softball, lakros, flag fotbal i squash, se zúčastnil primátor Mostu Marek Hrvol a hejtman Ústeckého kraje Richard Brabec, aby podepsali smluvu o spolupráci.
Na Olympijském festivalu si návštěvníci budou moci všechny olypijské sporty sami vyzkoušet.