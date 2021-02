Mostecký magistrát funguje jako za nouzového stavu

Magistrát města Mostu bude i přes ukončení nouzového stavu, vzhledem k přetrvávající epidemiologické situaci, fungovat jako za nouzového stavu. To znamená, že pro veřejnost bude otevřen v pondělí od 8 do 13 hodin a ve středu od 12 do 17 hodin.

Objednávací systémy fungují po celý týden a klienti budou vyřízeni kdykoliv po předem dohodnuté telefonické nebo e-mailové schůzce se zaměstnancem úřadu. Prosíme občany, aby i nadále dodržovali hygienická opatření jako například nošení roušek, dezinfekce a dodržování 2 metrových rozestupů,“ zdůrazňuje tajemník Magistrátu města Mostu Petr Krupička.

Stejné úřední hodiny platí pro Informační centrum Městské policie Most, v pasáži U Lva. Turistické informační centrum Mostecka zůstává i nadále zavřené.

Kontakty na TAJEMNÍKA, jednotlivé ODBORY, ODDĚLENÍ a OSOBY magistrátu naleznete na www.mesto-most.cz