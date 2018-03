Mostecký magistrát odstatuje v květnu soutěž „Do práce na kole“, vyhrát můžete značkové kolo

Soutěž „Do práce na kole“ je určena široké veřejnosti a zapojit se do ní může každý, kdo překoná vlastní pohodlí a po dobu měsíce května se bude do práce dopravovat na kole, pěšky či pomocí jiných druhů bezmotorové dopravy, přičemž způsoby je možné střídat. Odměnou mu bude pocit, že dělá něco pro vlastní fyzickou kondici, že tuží pracovní kolektiv, ale také skutečnost, že přispívá ke zlepšení životního prostředí ve svém městě. Navíc je možné vyhrát zajímavé ceny, v Mostě budeme soutěžit o značkové horské kolo MERIDA BIG.NINE 300 v hodnotě 21 000 Kč. A to už jsou pádné argumenty, proč byste se měli do soutěže zapojit také vy.

Soutěž je především týmová a určena je všem, kteří sestaví minimálně dvoučlenný a maximálně pětičlenný tým. Účastnit se mohou ale i jednotlivci, kteří nesehnali kolegu do týmu. Jeden měsíc jezdit do práce na kole nebo chodit pěšky určitě zvládnete! Zlepšete životní prostředí i svou kondici! A nemusí jezdit jen na kole. Zapojit se mohou také jezdci na koloběžce, bruslaři, běžci, vozíčkáři, chodci a to hned do několika soutěžních kategorií, které jsou zaměřené na pravidelnost, délku jízdy nebo třeba kreativitu. Podrobnosti o soutěži jsou k dispozici na webových stránkách www.dopracenakole.cz , kde je třeba provést také registraci. Kdo tak učiní do 3. dubna, bude mít výhodu, neboť za registraci zaplatí pouze 290 Kč, do 17. dubna pak činí registrační poplatek 350 Kč a do 30. dubna 390 Kč. Za tento poplatek soutěžící obdrží barevné triko z biobavlny a možnost výhry horského kola nebo další hodnotné ceny. Samozřejmě také dobrý pocit, že činí dobře svému městu i své kondici. A kdo ví, třeba vás takový způsob dopravy chytí za srdce a zůstanete mu věrni nejen v květnu. (sed) Jak se do soutěže zapojit? 1. Zaregistrujte se. Vytvořte se svými kolegy tým o 2 až 5 členech, zaregistrujte se a upravte si svůj webový profil. Pokud jste spíš individualisti, přihlaste se sami. Soutěžit můžete odkudkoliv v ČR, ale přihlásit se musíte pod jedním ze soutěžních měst. 2. Oblékněte si soutěžní triko. Pochlubte se originálním soutěžním trikem z biobavlny. 3. Jezděte nebo běhejte. Celý květen jezděte do práce a z práce na (elektro)kole, koloběžce, bruslích, vozíčku, longboardu nebo choďte či běhejte. Uvedené způsoby můžete během soutěže libovolně kombinovat. 4. Zapisujte si jízdy a soutěžte. Své cesty si zapisujte na dopracenakole.cz nebo přes mobilní aplikaci – automaticky tak soutěžíte v kategoriích Pravidelnost týmu a Výkonnost jednotlivce. Pro běžce je nachystaná kategorie RunCzech Běhej do práce. Máte spíše umělecké než sportovní nadání? Blýskněte se v kreativní kategorii. 5. Sledujte výkony ostatních. Na webu uvidíte, jak jsou na tom vaši kolegové i soupeři. 6. Zajeďte si s kolegy na kafe zdarma. Využijte řadu akcí „na triko“. Třeba kafe s kolegy po práci? Ideální! Aktuální informace o Akcích na triko najdete na podstránce svého soutěžního města. 7. Vyhrajte ceny. Závěrečné setkání spojené s losováním hlavní ceny se v Mostě uskuteční s největší pravděpodobností v parku Střed. O podrobnostech vás budeme informovat.