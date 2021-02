Mostecký magistrát odtajnil tvář chystané „třídící kampaně“

Město Most odtajnilo tvář informační kampaně ke třídění odpadů DYCKY MOST! DYCKY TŘÍDÍ. Z billboardů a plakátů bude Mostečany k třídění nabádat Zdeněk Godla. Známý jako popelář Franta ze seriálu Most!

V třídění recyklovatelného odpadu na tom Most není zrovna nejlépe. Vedení města to chce změnit, a proto se rozhodlo rozjet masivní informační kampaň.

Zvýšit úroveň třídění odpadů je nutné. Od 1. ledna začal platit nový zákon o odpadech. „Stávající stav třídění odpadu v našem městě nové odpadové legislativě nepostačuje,“ informoval Marek Radics z odboru životního prostředí a mimořádných událostí Magistrátu města Mostu. Město se proto rozhodlo v nejbližší době spustit informační kampaň, která má oslovit občany na každém kroku a bude je provázet po celý rok 2021. Lidé ji budou moci nejen číst, ale i vidět téměř všude. „Věříme, že díky této kampani a spolupráci nás, všech občanů města, budeme moci na konci roku konstatovat nárůst třídění odpadů. Slibujeme si od ní, že občané města Mostu budou víc třídit a pomohou nám dosáhnout zákonem stanovených limitů,“ věří Marek Radics. Aby měla kampaň účinek, město se do ní rozhodlo zapojit známé tváře, konkrétně Zdeňka Godlu, kerého Mostečané znají jako popeláře Frantu z populárního seriálu Most.

Kolik se musí vytřídit?

Podle nového zákona o odpadech je obec povinna zajistit, aby vytříděný komunální odpad tvořil v kalendářním roce 2025 a následujících letech alespoň 60 procent. Most je v současné době (data za rok 2019) na hodnotě zhruba 40 procent. Proto je potřeba, aby každý začal sám u sebe. Za poslední roky se číslo u vytříděného odpadu v Mostě nijak zásadně nemění. Z údajů, které mohou občané dohledat na webu města, lze vyčíst, že čísla jsou napříč roky víceméně stejná. Díky kampani chce město ale zvýšit tato čísla minimálně o již zmiňovaných dvacet procent.

Možnosti mají Mostečané k třídění přitom velmi dobré. Nehrozí, že by museli s odpadem daleko. Kontejnery má většina přímo „u nosu“. Ve srovnání s jinými stejně velkými městy má Most po městě průměrně stejně kontejnerů. Pokud to prostor a inženýrské sítě dovolují, přidává město kontejnery, respektive další kontejnerová stání. V rámci Ústeckého kraje patří Most hustotou sběrné sítě spolu s Teplicemi, Varnsdorfem, Ústí nad Labem k těm nejlepším.