Mostecký magistrát vyzývá občany: Pozor na podezřelé praktiky některých firem!

Podvodníci jménem města nabízejí občanům levnější plyn a elektřinu. Město před podezřelými praktikami některých firem, které jménem města tyto produkty nabízejí, varuje.

„Město Most nemá s žádnou společností uzavřenou smlouvu, která by se týkala zprostředkovaného nákupu (aukce) či prodeje elektřiny a plynu pro občany města. Zároveň ani žádná společnost nezískala záštitu města nad touto službou,“ vzkazuje občanům tajemník energetické komise města Martin Karas. Podle zákona o ochraně spotřebitele jde podle nich v tomto případě o klamavé jednání. Zároveň se jedná o porušení tržního řádu. Město Most přistoupilo k zákazu podomního a pochůzkového prodeje z důvodu ochrany občanů města právě před těmito nekalými praktikami prodejců. „V případě setkání se s uvedenými praktikami doporučujeme občanům obrátit se na linku městské policie,“ radí Martin karas.