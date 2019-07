Mostecký okruh hostí podruhé Carboniacup se stovkou vozů

Letos již podruhé se účastníci Carboniacupu podívají na domáci kolbiště do Mostu, kde na fanoušky čeká již 4 závod, sezóna se tak přehoupne do druhé poloviny. V prozatímním celkovém pořadí vede skupinu A Nico Dauerer, B Martin Hanzl, C – MiVi a D pak Honza Rieger.

Na jezdce Carboniacupu opět čeká přes 4 km mosteckého autodromu s technickou pasáží, kde se najde pár velmi pěkných míst k předjíždění a na fanoušky tak čeká nabité pole více jak 100 přihlášených účastníků rozdělených do 4 kategorií. A cestovních a GT vozů, B – sériových cestovních aut a Abarth Cup, C speciálních vozů a prototypů a skupina D určená formulovým monopostům, včetně těch nejsilnějších nad 2000ccm.

Ve skupině A pojedou dvě závodní jízdy, tedy A a A+ se silnějším obsahem motoru.

Ve skupině A1 pojedou Monika Podhradská s Fábií, Jiří Mika s Citroenem Saxo VTS, nebo Miroslav Pešek jr. s Fiestou a dva vozy Chabrmotorsport s Jiřím Krňákem a Matějem Chabrem. Do A2 nastoupí dva vozy Honda CRX s Jiřím Zemanem a Janem Teuserem, Pavel Zeman s Mazdou RX8 a Zbyněk Čurda s BMW M3. Ve skupině A3 přichystali svou techniku Václav Bumbálek s BMW 130i a dále pak Föster, Dietze, Hauesner, Schäfer, Krupka a Látr na BMW a Gerber s VW Golf 2 G60. Poslední skupinou závodu áček bude A7, tedy nejslabší ze skupin s většími úpravami motoru. V té pojede nejen Zdeněk Sýkora s Hondou CRX, ale také navrátilec na okruhy Jiří Bažata s Fábií, či Němci Stubenrauch a Nico Dauerer s VW Scirocco. Ve skupině A+ pak odstartují všechny ostatní skupiny, počínaje A4, tedy soubojem Otto Svobody a Karla Kováče s BMW. Ve skupině A5 pojede Ford Mustang Jana Starosty. Ve skupině A8 pojede po pauze Vít Smejkal se Škodou Octavia EVO, Milan Valášek s Ginnetou G50 GTR, či Pavel Sergovec a Thomas A. Anderson s KTM X-Bow GT4. Nejsilnější vozy A9 pojede Maverick Mitchella s Mercedesem GT3, Richie Rich s Audi R8 GT3, Lukáš Urban s Ultimou GTR, či Roland Luger s Omegou DTM.

Skupina B sériových aut přivítá opět skupinu B6, tedy Fiat Abarth 500 Cup, kde se přijedou předvést Szilágyiové, Rastislav Merga, Pavel Marton, nebo Radoslav Obrtal. Jiří Zeman starší jako jedíný pojede s Hondou Civic v B1, B2 pak přivítá Göllnera, Štajdla a Arnolda s Hondou Civic Type R. Tomáš Beneš a Martin Hanzl pak vyrazí na Alfách proti konkurenci v B3, čili proti Zdeňku Čurdovi s Petrem Moučkou na BMW, Vladimíru Zelenkovi s Audi, či Jiřímu Švecovi jr. s Porsche. B4 pojede Radek Zimmer s Lotusem Exige. V B5 tedy ve vozech nad 3500ccm pojede Standa Šedivec s Corvette ZR1, Ondřej Novák s Audi R8, Boško Tripalo a Luboš Sázava s vozy Porsche.

Skupina C sportovních prototypů a speciálních vozů přivítá opět rychlé stroje Performer v C1, tedy Rakušana Matzingera, Švýcara Neidhardta, Němce Hentschela, Poláka Urbaniaka, či dalšího Rakušana Hofera. Mezi prototypy bude také veselo, neboť do Mostu dorazí Konvička s Normou M20FC a dva Radicaly Rudolfa Schöflingera a Martina Kunce. Caterhamy C3 přivítají Rakušana Kapellera a Itala Anglietti a také českou nadvládu v podání MiViho, Svačinky, Kirchnera, Hejduka a Franka. V C4 s těmi silnějšími opět změří síly KTM X-Bow, tedy Šimon, Havlík, Mareček a Sitnianský. Jejich konkurence Caterhamy přivede na start dvojici Křečků, Němce Tietjeho, Tomáše Voldřicha a Angela Bratovanova.

Skupina D formulových vozů se může těšit na start domácího jezdce Honzy Riegra s formulí Gloria, kterému konkurenci v D1 obstarají Němec Klaus Zygar s VD Kawasaki, či Tomáš Mohelnický, v D2 pro automobilové motory do 1400ccm odstartují Kay Hähner s Estonií a Igor Lešinský s VD RF01. D3 pro 1600ccm obstará pětice Němců, tedy Ingo Weiss na Tattus Renault, Tom Flemming s MT77 a trojice Werner, Schossing a Kaute s Estonií 25. Do skupiny D4 dvoulitrových monopostů přivítáme v Mostě Němce Rädleina a Luderera, navrátilce Petra Zelenku jedoucího tentokrát v týmu Sape Motorsport a Matěje Mattyho z HKC Academy Most, tedy domácí souboj. Lubomír Světinský pak pojede v nejsilnější skupině D5 s Dallarou GP2, tedy velmi rychlým náčiním.

Tréninky v Mostě začínají v devět, kvalifikace ve 13,20 po polední pauze a pak již přijdou na řadu tuhé boje o důležité body do sezony v 15,25.

Přijďte podpořit své favority, vstup máte opět zadarmo.