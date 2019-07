Uzavírka na D8

Od neděle 14. 7. 2019 (od večerních hodin) do 18. 8. 2019 bude probíhat částečná uzavírka dálnice D8 v úseku km 83 (pod tunelem Libouchec) až km 92,4. Uzavírka povede až do SRN po navazující dálnici A17, km 41,5 (na úrovni odpočívky Am Heidenholz). Důvodem uzavírky je oprava vozovky.

Uzavřen bude směr od Drážďan do Prahy, provoz bude sveden to protisměrného pásu dálnice (bude se jezdit pouze v jednom pruhu v každém směru).

V tomto směru bude na D8 uzavřen EXIT 87, MÚK Petrovice. Zde nebude možné sjet ve směru od Drážďan do Petrovic, je nutné sjet až na D8, EXIT 80 a přes Libouchec, Tisou, nebo přes Nakléřov, případně zpět po dálnici D8 na EXIT 87. Nebude možné ani najet z Petrovic přímo na Prahu, zde bude nutné použít značenou objízdnou trasu přes Nakléřov, Telnici nebo přes Tisou, Libouchec na EXIT 80.

V případě vzniku mimořádné události v tomto úseku, např. dopravní nehody, technické závady vozidla apod., jsou k dispozici objízdné trasy:

Objízdné trasy pro vozidla do 3,5 t:

D8, EXIT 80, MÚK Knínice, přes Libouchec, Tisou, Petrovice, bývalý hraniční přechod Petrovice-Rundteil

D8, EXIT 80, MÚK Knínice po I/13 přes Teplice, dále po I/8 přes Dubí na Cínovec-Altenberg

D8, EXIT 64, MÚK Řehlovice dále po I/63 a I/8

Objízdná trasa pro vozidla nad 3,5 t:

odklon na Horu Sv. Šebestiána-Reitzenhain

Po celou dobu uzavírky budou na provoz na dálnici D8 v tomto úseku dohlížet hlídky dálničního oddělení Řehlovice a policisté na motocyklech.