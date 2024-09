MOSTECKÝ SOFTBAL BUDEME SLEDOVAT ZE STŘECHY

Softbalisté se mohou těšit na nové hřiště. Klub s dlouholetou tradicí a působící v našich nejvyšších soutěžích si nový areál už zasluhoval. Významná investice a modernizace celého zázemí areál posune na špičkovou úroveň s možností pořádat zde i mezinárodní soutěže a akce.

Na softbalovém hřišti na Ovčíně se místo sportovců prohánějí stavební stroje a bagry. Areál by se měl během několika měsíců změnit od základu. Hotovo by mělo být v prvním čtvrtletí příštího roku, kdy by místnímu úspěšnému klubu s téměř dvoustou členskou základnou měla začít sloužit nová budova se šatnami a rekonstruované hřiště. Na modernizaci sportovního areálu žádalo město o dotace z výzvy Národní sportovní agentury. Bohužel ale neuspělo, a to ani opakovaně. Rozhodlo se proto investovat do sportovního areálu ze svého rozpočtu. Náklady si vyžádají zhruba 18 mil. Kč. „Jsem rád, že se nám podařilo prosadit realizaci zdejšího softbalového areálu. Jde o dlouhodobý projekt, který jsme připravovali. Změna tu bude po revitalizaci výrazná, areál se vylepší nejen pro sportovce, ale i pro návštěvníky,“ předeslal primátor Marek Hrvol.

Sotva se však stavební práce mohly rozjet naplno, objevily se komplikace související se zdejším podložím. „Při zakládání stavby se vyskytly menší komplikace. Nejde o nic vážného. Jde o rozpor s projektem při zemních pracích. Způsobí to sice zdržení, ale nijak zásadní. Hotovo bude podle předpokladů příští rok na jaře,“ ujistil primátor.

Nová stavba bude mít nové sociální zázemí včetně zázemí pro klub Painbusters. Počítá se s kancelářemi pro management, ale i šatnami pro sportovce nebo občerstvením. Vznikne tu i nová pochozí střecha, ze které se bude moci veřejnost sledovat zdejší zápasy z výšky. Zrekonstruuje se chodník v celém areálu, nový povrch dostanou podlahy na střídačkách a změny se dotknou i využívaného hřiště B, které dostane umělý povrch. „Mluví se o tom, že město Most je i městem softbalu. Má stovky členů. Jsme moc rádi a jsme pyšní, že tu softbal máme, a proto jsme se také rozhodli pro tak významnou investici do tohoto areálu. Věříme, že to pomůže, aby se areál vyšvihl na profesionální úroveň, kde by se daly pořádat mezinárodní akce většího typu,“ podotkl primátor.

Softball Club Painbusters Most letos v květnu oslavil 35 existence a patří k několika velkým centrům softballu v České republice. Se základnou kolem 170 členů, převážně mládeže, obsazuje všechny soutěže České softballové asociace, od dětí do devíti let až po ženy a muže. Většina družstev působí v nejvyšších soutěžích.