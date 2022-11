Mostečtí fotbalisté hrají 12. listopadu v Teplicích, vstupné bude zdarma

Poslední zápas podzimní části ČFL odehraje FK Baník Most Souš v sobotu 12. listopadu ve 14 hodin na domácím stadionu proti FK Teplice B. Vedení klubu společně s hráči A-mužstva reaguje na podzimní nezdary a fanoušky zve na utkání formou vstupného zdarma.

Most po jarním postupu do ČFL prožívá neúspěšný podzim. V dosavadních zápasech dokázal pouze jedinkrát vyhrát, a to 2:0 ve Velvarech. Z většiny ostatních zápasů jsme odešli poraženi rozdílem jediné branky. Především střelecká efektivita trápí náš tým, na gól se nadřeme mnohem více než soupeř, který dokáže proměňovat i pološance. Poslední utkání okoření dlouho očekávané setkání s regionálním rivalem, kterým jistě je FK Teplice. Jeho B-mužstvo aktuálně přožívá jednu z nejlepších sezón v ČFL a bude útočit ze třetí pozice v tabulce.

Most minulý víkend prohrál na hřišti Benešova a korunoval tím neúspěšný podzim, během kterého mužstvo zůstalo za očekáváním a je poslední v tabulce. Nicméně 10 zápasů z dosavadních 14 skončilo těsnou prohrou, remízou a zatím jeden zápas jsme dokázali vyhrát. Ovšem podobně jsou na tom i naši soupeři v sestupových vodách. Benešov má podobný počet těsných výsledků a Živanice jsou dokonce remízovým králem podzimu se 7 nerozhodnými výsledky. Žádný jiný tým neuhrál více větší počet remíz.

V rámci posledního utkání podzimu bychom chtěli poděkovat fanouškům, kteří klub neúnavně podporují ve všech zápasech včetně venkovních a utkání zorganizovat bez výběru vstupného. Víme, že současná situace není dobrá, ale stále není všem dnům konec. Derby zápasy mají pokaždé speciální nastavení a favorit nemívá automaticky zaručen úspěch. Proto bychom chtěli pozvat všechny fanoušky Mostu, aby přišli podpořit svůj tým, který bojuje v náročné soutěži, která v Mostě dlouhé roky nebyla. Klub hrál naposledy ČFL v sezóně 2015/16 na cestě z vyšších pater českého fotbalu a po jedné sezóně sestoupil o patro níže.

Nicméně mimo vstupného zdarma budou utkání provázet zvýšená bezopečnostní opatření, která vyplývají nejen z informací o větší skupině cestujících fanoušků z Teplic. Fanoušci našeho soupeře budou mít samostatný sektor na protilehlé tribuně s vlastním vstupem tak, jak tomu bývalo v Mostě tradicí. Na všech vstupech do areálu proběhne zvýšená kontrola pyrotechniky a klub žádá své fanoušky o koordinaci při tvorbě různých druhů chorea tak, aby v den zápasu nedocházelo ke konfliktním situacím u vstupu na stadion. Baník Most-Souš odehraje svůj třetí zápas sezóny na stadionu FSJM a lze očekávat, že zápas proti FK Teplice B bude tím nejočekávanějším.

Aktuální tabulka ČFL ukazuje na velmi těsné rozdíly mezi kluby. Třetí a desáté místo tabulky dělí pouhých 6 bodů. Jasnou dominanci v soutěži si udržuje pouze vedoucí Viktoria Žižkov. FK Teplice B jsou aktuálně na historickém maximu, nikdy dříve jejich B-tým nebyl v ČFL na vyšší pozici. V letech 2012 – 2018 béčko Teplic hrálo Juniorskou ligu, kam tým přešel z Divize B. Po ukončení projektu Juniorské ligy vznikla druhá skupina ČFL a ligová B-mužstva se tak vrátila do systému českých soutěží. Mostecké béčko a teplické béčko spolu pravidelně hrály také v divizní skupině B, a to ve čtyřech sezónách v letech 2007 – 2011. Most B hrál tehdy své zápasy v Braňanech.

Současná situace obou klubů je rozdílná. Most po 6 letech v nižších soutěžích oslavil na jaře očekávaný návrat do ČFL. V nové sezóně však nanávazal na předchozí úspěchy v divizi a s úrovni nové soutěže se nesrovnal zcela optimálně. Přesto situace v tabulce ještě není zcela beznadějná. Tým se na jaře pokusí o zlepšené výkony a šanci o záchranu bude pokoušet do posledního dne. V sobotním zápas proti FK Teplice B nemáme co ztratit, můžeme však získat naději pro jarní odvety. Proto věříme v podporu věrných mosteckých fanoušků i zájem širší veřejnosti o fotbal v Mostě.