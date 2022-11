V Meziboří mají čtyřnozí sportovci nový areál

S přispěním Sev.en Energy zřídilo Meziboří pro temperamentní čtyřnohé obyvatele města nové agility hřiště. Atrakce hodné opravdových šampiónů jsou k dispozici celoročně a časově neomezeně. Navíc, jak říká provozní řád, volné běhání a libovolné štěkání je povoleno.

Nové hřiště najdou pejskaři na stezce z Meziboří do Litvínova Louček kolem úpravny vod. Určeno je výhradně pro hry a sport psů, děti mohou na hřiště jen jako doprovod čtyřnohých mazlíčků a nejlépe ještě s do pělým po boku. Smí se tu všechno, co dělá pejskům radost. Zakázáno je štvát psy proti sobě. Agresivní psy musí mít jejich majitelé pod kontrolou. Samozřejmostí je, že po svém pejskovi každý uklidí.

Na hřiště městu Meziboří přispěla Severní energetická ze skupiny Sev.en Energy darem 100 tisíc korun. „Těžební společnosti jsou naším stálým a spolehlivým partnerem. V minulých letech jsme díky podpoře Severní energetické pořídili například sportovní prvky pro seniory. Naše základní škola má díky těžařům hned několik vybavených učeben. Stálého partnerství si vážíme a děkujeme za něj,“ uvedl při slavnostním otevírání hřiště starosta Petr Červenka. Stříhání pásky se ujal generální ředitel těžebních společností Petr Lenc.