Mostečtí fotbalisté mají nového trenéra

A-mužstvo FK Baník Most-Souš od pondělí převzal nový hlavní kouč, kterým je Daniel Sochor.

Do Mostu přichází po 7-letém působení v FK Viktoria Žižkov, kde s přestávkami dvakrát trénoval ve velmi úspěšném angažmá u A-mužstva v trenérské dvojici se Zdeňkem Haškem. V Mostě tak díky tomu může vhodně navázat na předchozí trenérskou práci dvojice Petr Johana a Zdeněk Hašek, která klubu přinesla postup z Divize, především však využít zkušenosti z působení v ČFL nebo 2. lize. Ty jsou nyní pro náš klub velmi potřebné. Daniel Sochor zastává prvky moderní fotbalové školy se snahou o aktivní držení míče a herní přechody do útočné fáze. Jeho herní styl a fotbalovou vizi trenér sám představil v krátkém video-medailonku, který je zveřejněn na klubovém facebooku.

42-letý Daniel Sochor trenérsky začínal v Dolních Břežanech, dále působil v Motorletu Praha a ve Viktorii Žižkov, kde se v soutěži ČFL podílel na postupu do 2. ligy a dále ve FNL (2. lize), kde Viktorce pomohl k záchraně soutěže na jaře 2019. Na konci minulé sezóny byl kandidátem na pozici hlavního trenéra Žižkova, kterou nakonec získal Václav Kotal.

Do Mostu přichází s cílem navázat na úspěšnou několikaletou práci Petra Johany spočívající i v úspěšném zapojování mladých hráčů do kádru A-mužstva. V rámci částečné přestavby hráčského kádru A-mužstva se zapojí do nově budované struktury a koncepce sportovního úseku, který má za cíl propojit zvýšené ambice mostecké mládeže a rozšířit pole skautingu mimo mostecký nebo ústecký region.

S ohledem na aktuálně poměrně mladý kádr A-mužstva Daniel Sochor splňuje kritéria schopnosti práce s mladými hráči, na které klub sází ve snaze zajistit dlouhodobou stabilitu herních výkonů. Vzhledem k neúspěšnému vstupu A-mužstva do nové soutěže je nové angažmá i jistou výzvou pro mladého trenéra, která bude vyžadovat zvýšenou odhodlanost, odvahu a zároveň motivaci vtisknout novému hráčskému kolektivu úspěšný herní styl, který nebude odvozen od předchozího dlouholetého působení v divizi.

Nový trenér zahájí své angažmá při středečním pohárovém utkání proti FC Vašim ve středu 23. září od 16:30 na Souši.