Mostečtí fotbalisté pořádají nábor kluků a dívek

V pondělí 10. června od 16:30 hodin na hlavním stadionu FSJM (u Kauflandu) proběhne nábor kluků a dívek ve věku 6-12 let do mládežnických a dívčích družstev FK Baník Most-Souš.

Sportovní odpoledne plné soutěží orámuje možnost zapsat se mládežnických družstev klubu na příští sezónu 2024/2025. Klub doplňuje kluky do družstev U6 – U11, stejně tak i dívky, kde klub bude otevírat družstva mladších žákyň (11 – 13 let) a přípravek (dívky mladší 11 let).

Nábor ve formě sportovního odpoledne se soutěžemi na hlavní hrací ploše mosteckého stadionu proběhne v pondělí 10.6.2024 od 16:30 do 18:00 hodin. Dorazit je možné kdykoliv v tento čas. Kluci a holky se budou moci zapojit do individuálních soutěží nebo fotbalových zápasů ve formě 3:3 na malé branky. Jednotlivá stanoviště náboru povedou trenéři klubu a vypomůžou i aktivní hráči.

Rodiče získají především úplné informace k průběhu fotbalového sezóny mládeže, která započne v průběhu měsíce srpna podle stáří věkové kategorie. Informační schůzka rodičů nebo vyzvednutí informačního letáku bude možné na hlavní tribuně stadionu, poblíž budovy šaten.

Jednotliví mladí účastníci budou potřebovat sportovní oblečení adekvátní k počasí. Doporučujeme rovněž vlastní pití, ačkoliv občerstvení a nápoje budou pro děti na místě k dispozici. Kopačky nejsou (zatím) nezbytně nutné. Na místě bude k dispozici dostatek míčů, tréninkových sportovních pomůcek a možností sportovního vyžití.