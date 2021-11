Mostečtí fotbalisté porazili na domácím hřišti soupeře z Loun

V dohrávce 14. kola divize B porazil FK Baník Most – Souš ve středu večer na domácím hřišti FK SEKO Louny 1:0 a v tabulce tak na druhém místě stáhl ztrátu na první Neratovice – Byškovice na dva body.

do hlediště Fotbalového stadiónu Josefa Masopusta přišlo na podzimní derniéru 250 diváků – to byla kulisa zápasu druhého Mostu a pátých Loun. Hrálo se v dobrém tempu a nasazení. Baník byl aktivnější a po přestávce svou převahu vystupňoval. Jedno staré fotbalové pravidlo říká, že špílmachr by měl mít na zádech desítku a rozhodnout zápas. Stalo se.

V polovině druhé půle rozhodčí Blatný odpískal po faulu v pokutovém území na Novického penaltu, kterou Petr Glaser proměnil. Rozjásal tím kotel baníkovských fanoušků. Obraz hry se poté změnil, soupeř přidal na ofenzívě. Na jeho poslední standardku doběhl do pokutového území i brankář, ale Johanovi svěřenci už vítězství udrželi. Po zápase se z výhry radovali na trávníku společně s fanoušky. Jarní finiš bude zajímavý.