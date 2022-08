Mostečtí fotbalisté prohráli v Kolíně, chyběla klíčová opora

Most ve svém druhém utkání v ČFL opět na venkovním hřišti vysoko prohrál v Kolíně. Utkání poznamenaly neproměněné šance při lámání utkání a také absence dvou klíčových opor.

Lekce z produktivity a také naivita v osobních soubojích provázely celé utkání 2. kola na hřišti Sparty Kolín. Na úvod sezóny cestovali mostečí fotbalisté podruhé na venkovní hřiště, na půdu rovněž nováčka Sparty Kolín. Těžký los na úvod potvrdil i fakt, že druhý soupeř se po sobotě a dvou výhrách vyšvihl do čela průběžné tabulky. Most nehrál vyloženě špatně v prvním zápase v Chlumci a ačkoliv to zní zvláštně nehrál špatně ani v Kolíně. V ani jednom zápase však nebodoval a platil vysokou nováčkovskou daň. Snad.

Sobotní sestavu ovlivnila absence klíčových opor, a to Petra Glasera, stopera Marka Opluštila nebo záložníka Davida Matyáše. Mladý kádr se posléze s utkáním nevyrovnal a na negativní průběh zápasu nedokázal prakticky nijak zareagovat. Ruda Novák odehrál první utkání za áčko po těžkém zranění vloni na podzim, v zápase dále debutovali skoro dorostenci Jan Skurovec, Adam Smitka nebo Lukáš Vlach.

Těžký zápas rozhodlo zřejmě představení domácího Jiřího Sodomy, který byl prakticky u většiny úspěšných akcí Kolína. Vstřelil první branku zápasu ve 25. minutě a záhy hlavičkoval do tyče. Ve 32. minutě jsme dostali mostečtí druhu branku, ale v utkání nerezignovali. Ve velké šanci se ocitl Ondra Kolařík, avšak jeho vydařený pokus reflexivně vyrazil domácí brankář Otáhal.

Do druhého poločasu vstoupil Most aktivně se snahou snížit a utkání dále zdramatizovat. Třetí branka ze standardní situace v 55. minutě však rozhodla o všem. Most navíc v průběhu zklamání inkasoval počtvrté ihned v 58. minutě. V tento moment bylo jasné, že je po zápase a v utkání jsme dále bohužel selhali a dotáhli jej k debaklu 0:6.

Během prostřídání však dostali šanci všichni mladí hráči, kteří naskočili skoro poprvé do utkání A-mužstva. Těžké minuty tak nasbírali Adam Smitka, Lukáš Vlach. Ve velmi dobrém světle se v úvodu sezóny ukazuje mladý talent Jan Skurovec, který ve dvou předchozích zápasech vybojoval dvě penalty v Lounech i v Chlumci.

V dalším zápase, poprvé na domácím hřišti, však bude muset Most mnohem více zabrat. Nejprve ve středu v Poháru FAČR hostíme Admiru Praha a v sobotu pak přivítá doma Sokol Brozany. Sezóna se rozběhne naplno.

SK Sparta Kolín – FK Baník Most-Souš 6:0 (2:0)

Branky: 25. Sodoma, 33. Routek, 55. Vondráček, 58. Čapek, 72. Soběslav, 79. Veselý

Sestava Kolína: Otáhal, Hakl, Veselý (80. Jaroš), Vondráček, Sodoma, Routek, Šnajdr (62. Skořepa), Čapek Pavel (84. Koděra), Neuberg (80. Čapek Adam), Milec (62. Mansfeld), Soběslav

Sestava Mostu: Nejedlý – Pátek, Novák, Petržílka, Bína – Nguyen, Novický – Svoboda (62. Smitka), Kolařík (62. Vlach), Štefko (46. Skurovec) – Novotný (86. Radoš)

Foto: Kolínský Deník