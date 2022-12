Mostečtí fotbalisté začnou trénovat už 9. ledna, čekají je přípravná utkání

Nový fotbalový rok začne u většiny družstev FK Baník Most Souš v pondělí 9. ledna a nadcházející víkend se rozběhnou i přípravná utkání. Nejinak tomu bude i v případě A-mužstva.

A-mužstvo se k zimní přípravě sejde v pondělí 9. ledna 2023 na Souši, kde bude i trénovat během zimních měsíců. K prvnímu přípravnému zápasu se pstavíme následující víkend, tedy v sobotu 14.1.2023, soupeřem na úvod bude SK Štětí, hrát se bude ve Velebudicích. Hráčský kádr dozná několika změn a již na prvním tréninku představíme první možné posily pro jarní část ČFL. Jelikož stále probíhají jednání a námluvy s více hráči, nechceme nyní odhalovat některá jména.

Naopak do zimní přípravy již nenaskočí někteří hráči z podzimního kádru. Klub po necelém roce opouští stoper Marek Opluštil, který většinu podzimu laboroval se zraněním a s klubem se dohodl na ukončení smlouvy. Do dalšího obodbí už dle jeho slov fotbal na takto vysoké úrovni nebude prioritou. Klub po podzimu opustí zřejmě i Ondřej Kolařík, který rovněž požádal o možnost uvolnění. Stejně tak přerušení fotbalové činnosti oznámil David Matyáš. Náš klub po neúspěšném podzimu hledá nový koncept základní sestavy. Odchody vypsané v předchozí větě nás samozřejmě zasáhly, ale věděli jsme o nich déle, věříme že budeme připraveni je adekvátně nahradit. Obecně se chystáme na posílení v každé řadě sestavy mužstva, tedy do obrany, zálohy i útoku. Klub rozhodně nevzdává šanci na záchranu ČFL a do jara chce vstoupit posílen a zároveň poučen z podzimních bojů.

V zimní přípravě mužstvo čeká minimálně šest přípravných zápasů, jeden zápas může být ještě doplněn i doprostřed týdne. V domácím prostředí nastoupíme ve většině případů, využívat budeme umělku ve Velebudicích. K zápasům na hřiště soupeřů jedem na Admiru a na Motorlet Praha. Generálka je proti Slavii Karlovy Vary a s ohledem na počasí během prvního jarního kola bude hřiště a částečně i výkop ještě upřesněn.

Jarní část ČFL začne o víkendu 4.3.2023, v prvním zápase nás čeká doma Chlumec nad Cidlinou. Mužstvo bude během jarní části hrát zápasy na stadionu Josefa Masopusta.

Program zimní přípravy FK Baník Most-Souš AM

Pondělí 9.1. 18:00 zahájení přípravy

Sobota 14.1., 10:30 vs. SK Štětí (D – Velebudice)

Sobota 28.1., 10:15 vs. Motorlet Praha (V – Praha, Jinonice)

Neděle 5.2., 11:00 vs. FK Admira Praha (V – Praha, Podolí)

So 11.2., 10:30 FC Chomutov (D – Velebudice)

So 18.2., 11:00 Robstav Přeštice (D – Velebudice)

So 25.2. vs. Slavia Karlovy Vary (organizace zápasu bude upřesněna)

So 4.3. začátek jarní části ČFL (vs. Chumec nad Cidlinou (D))