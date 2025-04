Mostečtí strážníci sesbírali desítky injekčních stříkaček – pomáhaly i pokročilé technologie

V těchto dnech proběhla v Mostě každoroční bezpečnostně-preventivní akce Jehla, jejímž cílem je vyčistit veřejná prostranství od použitých injekčních stříkaček a zajistit bezpečnější prostředí především v okolí škol, na hřištích a dalších vytipovaných místech. Během několika hodin bylo v rámci akce nalezeno a odborně zlikvidováno 45 použitých injekčních stříkaček.

Do akce se zapojilo 10 strážníků městské policie, 12 asistentů prevence kriminality a 12 pracovnic školní dohledové služby. V ranních hodinách se hlídky zaměřily na hledání injekčních stříkaček v okolí základních škol, kde nebyla nalezena ani jedna injekční stříkačka. Poté hlídky vyrazily do vytipovaných lokalit. Strážníci a asistenti prevence kriminality se zaměřili nejen na sociálně vyloučené lokality, okolí obchodních center jako Kahan nebo Rozkvět, okolí Repre nebo Prioru, ale procházeli také sídliště, kde měli vytipována konkrétní místa.

Jak byla místa vytipována, vysvětlil Jaroslav Hrvol, ředitel Městské policie Most: „I při sběru injekčních stříkaček se dají využít moderní technologie. Zajímavým nástrojem je přestupková mapa ze systému MP Manager. V systému jsou zaznamenány veškeré nálezy injekčních stříkaček – ať už nahlášené občany, nebo nalezené strážníky. Díky údajům o přesné lokaci nálezu systém vytvoří tzv. teplotní mapu, která nám jasně ukazuje riziková místa za určité období. Každá hlídka má detailní mapu svého přiděleného úseku a může se zaměřit na místa, která je zapotřebí prohlédnout.“

Další inovací Městské policie Most, kterou je možné využít i v této oblasti, je Portál bezpečí. Když občan nahlásí nález stříkačky, může operační středisko pomocí tohoto nástroje přesně lokalizovat místo nálezu přes mobilní telefon oznamovatele.

„Oznamovatel může operačnímu pracovníkovi situaci ukázat i přes kameru svého telefonu, a my tak získáme nejen přesné GPS souřadnice, ale i obraz z terénu. Nálezce díky tomu nemusí čekat na příjezd hlídky, zvlášť pokud je právě vytížená jiným zásahem,“ vysvětlil Jaroslav Hrvol.

Akce Jehla v Mostě není jednorázovou událostí – sběr použitých injekčních stříkaček probíhá průběžně v rámci každodenní činnosti strážníků, asistentů prevence kriminality i školní dohledové služby. Jen za loňský rok bylo z problémových lokalit odstraněno stovky kusů injekčních stříkaček.

Městská policie zároveň jako každý rok připomíná správný postup při nálezu injekční stříkačky. Na nález nikdy nesahejte a nemanipulujte s ním. Vždy volejte linku 156, která je pro vás i pro tyto účely plně k dispozici – 24 hodin denně. Oznámení na linku 156 může být anonymní. Strážníci injekční stříkačku bezpečně seberou a poté předají k odborné likvidaci.

„Uvítáme také oznámení jiného problémového jednání na veřejném prostranství – například konzumace alkoholu na veřejném prostranství, odkládání objemného odpadu nebo vytahování odpadu z kontejnerů. Společně s občany můžeme přispět k bezpečnějšímu a příjemnějšímu Mostu. Linka 156 je tu pro vás, pro občany,“ uzavřel ředitel městské policie Jaroslav Hrvol.

Městská policie Most zároveň v jarním období posiluje pěší hlídkovou činnost a kombinovanou pěší a motohlídkovou činnost. Do terénu vyrážejí také cyklohlídky a motocyklohlídky, které se dostanou i do hůře přístupných lokalit, zahrádkářských kolonií, parků a volnočasových areálů. Letos se pěší hlídky více zaměří i na sídliště.