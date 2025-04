Jaro je v plném proudu a s jeho příchodem opět startuje nový ročník soutěže Regionální potravina Ústeckého kraje. Hodnotitelská komise bude vybírat ty nejkvalitnější výrobky v jednotlivých kategoriích.

Přihlásit své regionální potraviny do soutěže mohou výrobci až do 12. června 2025. Rostoucí počet přihlášených výrobků je známkou toho, že se každým rokem povědomí o soutěži šíří. Více informací o přihlášení do soutěže najdou zájemci na: https://regionalnipotravina.gov.cz/novinky/aktuality/1071