Muž okradl v Mostě turisty

Někdo tráví letní chvíle u vody se zmrzlinou, někdo znepříjemňuje prázdninový čas jiným tím, že je okrade. Jeden z takových příběhů napsal o letních prázdninách 30letý muž. Ten připravil cestujícím cizincům, kteří se v rámci své dovolené ubytovali v Mostě, nepříjemné překvapení.

Podle policistů muž šroubovákem a hrubou silou překonal uzamčené kufry na zaparkovaném motocyklu. Od místa činu utíkal a v podpaží měl mít odcizený stan, nafukovací lehátko, spací pytel a další drobnosti. Na jiném nedalekém parkovišti v centru města si o dva dny později vyhlédl vůz se zahraniční registrační značkou. U automobilu rozbil Mostečan okno a odcizit měl motocyklovou kombinézu a airbagovou vestu.

Tím ale výčet páchané trestné činnosti nekončí. Kriminalisté viní muže i z vloupačky do vozidla Ford v ulici J. A. Komenského. K té došlo na konci července v nočních hodinách. Mostečan opět rozbil skleněnou výplň nákladového prostoru, který prohledal. Poškozený ráno přišel k vykradenému autu a postrádal průmyslový vysavač a fukar. Zloděj napáchal škodu na majetku v celkové částce přesahující 180 tisíc korun. Odcizené věci údajně prodal obratem za pár tisícovek. Kriminalisté nasbírali dostatek důkazů, které ukázaly právě na 30letého muže. Ten už zkušenosti se zákonem má. V Praze byl v minulosti potrestán několikaletým vězením za závažnou majetkovou trestnou činnost. Na svobodu se vrátil minulý rok. Od policejního vyšetřovatele si převzal usnesení o zahájení trestního stíhání ze spáchání přečinu krádeže. Obviněnému hrozí, že se do vězení vrátí, a to v případě odsouzení až na pět let.