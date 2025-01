Muž skončil v cele

Mosteckým policistům hlídkové služby se podařilo během dvaceti čtyř hodin vypátrat tři hledané osoby. Všichni kontrolovaní se svezli služebním vozem do cely. Na prvního z nich narazila hlídka v ulici Zlatnická. Muž ve věku 21 let se ocitl v celostátním pátrání, protože se vyhýbal trestnímu řízení a Okresní soud v Mostě na něj vydal příkaz k zatčení. Následující ráno ho policisté eskortovali z cely rovnou před soudce. Druhý hledaný narazil na uniformovanou hlídku v ulici Průběžná. Ten si pro změnu chtěl prodloužit život na svobodě, proto na něj mostecký soud minulý týden vydal příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody. Za čtyři hodiny už seděl 31letý muž za mřížemi vazební věznice. V databázi celostátně hledaných se ocitl i třetí muž, kterého policisté zatkli v ulici Václava Řezáče. Ten se taktéž vyhýbal trestnímu řízení a bylo potřeba, aby se dostavil před soudce. Tam ho policisté po dvou hodinách od zatčení ochotně doprovodili.