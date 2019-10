Muzeum „Na Kočičáku“ zve příznivce válečné historie na křest publikace

Muzeum „Na Kočičáku“ zve příznivce válečné historie do rekreačního centra Hřebíkárna v Chomutově. V pondělí 28.10. od 15 hodin zde oběhne zde křest první publikace.

Publikace vychází pod názvem Obrana města Chomutova v roce 1938 – Průvodce Muzeem čs. opevnění z let 1936 – 1938 „Na Kočičáku“. „Tato skromná brožura si bere za úkol ve stručnosti ukázat, jak opevnění v okolí Chomutova vypadalo, jak a proč se stavělo a představit chomutovský Pěší pluk 46, který zde sídlil od vzniku republiky až do jejího zániku. Pevně doufáme, že se práce bude čtenáři líbit a pomůže mu nahlížet na prvorepublikové betonové bunkry v jiném světle,“ říká k publikaci Jiří Piramovský z Muzea čs.opevnění z let 1936 – 1938 „Na Kočičáku“.