Muzeum vystaví to nejlepší ze starého Mostu v obrazech

Návrat do starého Mostu – To nejlepší z depozitáře výtvarného umění

Oblastní muzeum a galerie v Mostě představí výběr toho nejcennějšího z depozitáře výtvarného umění. Již ukončená výstava Příběh starého Mostu, která vznikla v rámci významného přeshraničního projektu Ústeckého kraje s názvem Umění pozdního středověku, bohužel nemohla být návštěvníkům zpřístupněna kvůli koronavirovým opatřením. Velká část exponátů však byla v galerijních prostorách ponechána a doplněna o nedávno restaurované unikáty ze sbírek OMGM a Statutárního města Mostu. Kromě obrazů a plastik spojených bytostně se středověkou a novověkou historií Mostu tu budou například k vidění i vzácné Madony a Piety z Litvínova, Lužic, Flájí a Bedřichova Světce.

Mezi nejvzácnější vystavená díla lze jednoznačně zařadit Votivní desku s motivem Nanebevzetí Panny Marie z roku 1538 od proslulého mistra IW, zlacený relikviář ze 14. století anebo části tří pozdně gotických oltářů (Sv. Jan Křtitel, Sv. Kateřina Alexandrijská, Sv. Alexius) pocházející z děkanského kostela v Mostě. Zaniklou ves Fláje připomenou tři plastiky z 15. – 16. století, které kdysi zdobily tamní kostel. Velkou pozornost pak nepochybně vzbudí dvojice velkoformátových obrazů připomínajících pověsti o záchraně města Mostu před dobytím husity v roce 1421. Společně byly v mosteckém muzeu vystaveny naposledy před 100 lety.

Na své si přijdou i milovníci mladší mostecké historie, které uličkami starého Mostu kolem roku 1870 pomyslně provede malíř Heinrich Loos.

Ve výstavních prostorách je nutné udržovat stabilní klima, proto bude výstava přístupná jednotlivcům anebo malým skupinám o počtu max. 10 osob. Kurátorem výstavy je Michal Soukup.

Vernisáž se uskuteční 10. června od 17 hodin, v dalších dnech můžete výstavu shlédnout od 11. června do 22. srpna. Otevřeno je denně kromě pondělí od 12 do 18 hodin, So – Ne: 10 – 18 hodin, svátek 6. 7. 10 – 18 hodin

Vstupné: 30 Kč plné (dospělí) /15 Kč snížené (studenti a senioři)