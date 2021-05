Na chráněný účet si ještě počkáme

Horká novinka v oblasti řešení dluhů – zavedení chráněného účtu pro osoby postižené exekucí, která měla začít platit od 1. dubna 2021, bude mít tříměsíční zpoždění. Předmětná novela prošla schválením ze strany vlády již na začátku letošního roku a její účinnost se nyní odsouvá na začátek července 2021. Přesto se však jedná o zásadní krok, jenž by neměl uniknout pozornosti nikomu, kdo se dlouhodobě potýká s dluhy. Je dobré se na tuto zákonnou možnost předem připravit. Jednoznačným přínosem chráněného bankovního účtu je, že ochrání nezabavitelné minimum ať již ze mzdy, z důchodu či z jiného příjmu dlužníka před exekučním vymáháním. Celý proces tak bude nesporně mnohem lépe regulovaný a transparentní.

A jak to bude vypadat v praxi? Dlužník, kterému přijde exekuce na účet, bude mít nově možnost požádat banku o zřízení chráněného účtu. Za jeho zřízení a vedení by si banka neměla účtovat žádný další poplatek navíc. Nejdůležitější informací zde přitom je, že chráněný účet nebude podléhat exekuci a soudní exekutor z něj nebude moci nic zabavit. Dlužník si tak bude moci například na chráněný účet nechat posílat nezabavitelnou část své výplaty, důchodu či jiného příjmu, které nepodléhají exekuci, jako je tomu v případě sociálních dávek (dávky hmotné nouze, příspěvek na bydlení apod.). Jinými slovy – i člověk, proti němuž je vedena exekuce, bude moci běžně používat bankovní účet pro výběry i možnost bezhotovostních převodů a plateb. Bude moci v obchodech platit kartou a nikoli pouze v hotovosti jako dnes, bude moc platit za zboží v rámci bezhotovostního styku, čímž ušetří další náklady za dobírku a díky přímému bankovnictví rovněž získá průběžnou kontrolu nad stavem svých financí. A konečně – nebude se muset nuceně pohybovat v „šedé zóně“ a nechat si zasílat mzdu na účet někoho jiného z obavy před exekutorem, který mu na jeho osobní účet v bance může za současné právní úpravy kdykoli tzv. „sáhnout“.

Novela zákona přinášející existenci chráněného účtu měla nezabavitelné minimum zvýšit na trojnásobek nezabavitelné částky. Odložením nových chráněných účtů se ale i tato změna s největší pravděpodobností posune až na začátek letošního července. Otázka zavedení chráněného účtu přitom není „nic nového pod sluncem“. Diskutuje se o něm již řadu let a vypadá to, že se ho již brzy konečně dočkáme.

Dobrou zprávou také je, že do konce června 2021 by se kvůli postupující pandemii koronaviru měly zastavit mobiliární exekuce – lidově řečeno nepopulární exekuce na majetek, které přinášejí lidem čelícím exekuci vedle zabavení důležitých osobních věcí také značný stres při jednání s jejími vykonavateli. Zároveň by ke stejnému datu mohli využít svůj nárok na jednorázový výběr částky ve výši čtyřnásobku životního minima při exekuci vedené na účet.

Letošní červenec by měl přinést i další zásadní změnu v oblasti zkrácení zákonné lhůty oddlužení z pěti let na tři roky.