Na „apríla“ se opět otevírá mostecký FUNPARK

Otevření lanového parku a rozhledny na Šibeníku vypukne už dnes, prvního dubna. A navíc za výhodné ceny. Vstupné do areálu je celý víkend za polovic!

Letos se začne ve Funparku stavět nové zázemí. „S výstavbou se začne o něco později, než se původně plánovalo. Ale letos se zázemí stihne, i když do hlavní letní sezony,“ ujistil náměstek primátora Marek Hrvol. Je dokončeno přivedení sítí a vyhlašuje se nová veřejná zakázka na vybudování občerstvení a sociálního zázemí. Ta původní se totiž musela zrušit. „Výrazně poskočily ceny, tak jsme museli zareagovat. Hotovo by mělo být v září až říjnu. Návštěvníci FUNPARKu se nemusejí obávat omezení nebo narušení sezony. Stavba bude oplocená tak, aby nezasahovala do provozu a jakkoliv ho narušovala,“ ujistil náměstek

Nové zázemí bude zahrnovat objekt s občerstvením, který bude řešen jako dřevostavba, včetně kryté terasy z lehké ocelové konstrukce. „Bude zde občerstvení bufetového typu, kasa pro prodej vstupenek, sklad a sociální zařízení pro personál a pro veřejnost. Samozřejmostí bude nové WC včetně toalet pro invalidy a přebalovací pult,“ prozradil dále náměstek. Sociální zařízení bude mít i dětská umyvadla a záchodové mísy.

Ve FUNPARKu se mohou děti těšit na novinky. Město tu totiž začátkem roku instalovalo nové dětské hřiště se zábavnými atrakcemi. „Hřiště si získalo už velikou oblibu, jsou na něj velké ohlasy. Je neustále v obležení. Hojně jej navštěvují děti ze školek, a to i přes ještě poměrně chladné počasí, kdy se ještě park nezazelenal, takže až se oteplí, bude to ideální,“ pochvaluje si ředitel sportovní haly. Hřiště je vybaveno pískovištěm s domečkem, lezeckým hexagonem, houpačkou a houpavou včelkou. Součástí jsou také klouzačky a další atrakce.