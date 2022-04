V Mostě jsou nové byty pro lékaře

Pět bytů v rámci komplexní rekonstrukce jednoho z bytových domů v ulici Jaroslava Seiferta poskytlo vedení města Most pro potřeby Krajské zdravotní, která v Ústeckém kraji provozuje sedm nemocnic včetně té mostecké. Právě pomoc při řešení bytové situace je jedním z motivačních kroků, které mají do nemocnice přivést nový personál.

„Personální situace ve zdravotnictví není dlouhodobě růžová, a to se samozřejmě týká i našich nemocnic. Snažíme se připravit pro mladé lékaře a zdravotníky takové nástupní podmínky, které by pro ně byly motivací u nás pracovat a zajištění komfortního bydlení je dle našeho názoru jednou z nich. Myslíme si, že pokud u nás mladí lékaři a zdravotníci takzvaně zapustí kořeny právě i tím, že zde budou mít byty nebo domy, budou u nás spíše zůstávat, nebudou se chtít překotně stěhovat,“ řekl Petr Malý, generální ředitel KZ.

Bytové domy, které prošly rozsáhlou rekonstrukcí, se nachází v klidné lokalitě, vzdálené od nemocnice zhruba jeden kilometr, jež má veškerou občanskou vybavenost. Byty se tedy výborně hodí pro zdravotnický personál, který by mohl posílit stávající tým zaměstnanců Nemocnice Most. Jeden z bytů je již přidělený, ostatní na své nájemce čekají. Velkou výhodou je také samostatné parkovací místo ke každému bytu.

„Aktuálně máme pro nově příchozí lékaře připravených celkem pět městských bytů a náš dík patří vedení města, které nám byty poskytlo. Všichni si uvědomuje, že musíme získat nové lékaře a zdravotníky, chceme-li v naší nemocnici poskytovat i nadále zdravotní péči na co nejvyšší úrovni. Erudovaný personál je pro nás opravdu klíčový, ten nenahradí sebelepší technické zázemí, jedná se o spojené nádoby. Že jsme se vydali správným směrem, nám potvrzuje i fakt, že jeden z bytů zná již svého nájemce. A my věříme, že brzy přibudou i další,“ doplnil Pavel Markalous, ředitel Nemocnice Most.

Jednotlivé byty jsou v uspořádání 2+1 ve vyšších poschodích čtyřpodlažního domu. Prostředí bytů je řešeno velmi moderně a s důrazem na maximální funkčnost. Splňují zcela jistě současné požadavky na spokojené plnohodnotné bydlení.