Na autodrom se vrací německé mistrovství silničních motocyklů

Letošní sezonu zahájí mezinárodní německý šampionát silničních motocyklů (IDM) už o víkendu 17. až 19. května závodem na okruhu Lausitzring. Tato prestižní přehlídka jezdců v pěti kategoriích bude mít i letos české zastoupení, a to v podobě sedmnáctiletého Davida Kubáně v juniorské třídě Supersport 300 na stroji KTM RC390R. Fanoušci soubojů rychlých jednostopých vozidel se mohou těšit na domácí závod seriálu IDM na okruhu mosteckého autodromu, kam šampionát zavítá o víkendu 9. – 11. srpna. Zatím je do šampionátu přihlášeno na 120 jezdců, nejspíš jich ale ještě přibyde. Vstupenky je možné zakoupit na www.autodrom-most.cz

IDM má silnou tradici, letos si připomíná 95. výročí premiéry na okruzích. Kromě německých se jezdí i v Belgii či Nizozemí, letos se po delší době vrací do České republiky. Most je přitom častým cílem motorkářů, a to nejen závodních jezdců. Vyhledávanými jsou stále ve větší míře také kurzy bezpečné či sportovní jízdy a další zajímavé aktivity pro začínající i zkušené motocyklisty.

Vyhledávanou je například celorepubliková akce Začněme spolu aneb kolama dolů, organizovaná druhým rokem ve spolupráci s policií a oddělením ministerstva dopravy BESIP. Jejím cílem je eliminovat počet obětí při dopravních nehodách motocyklistů. Sestává z několika společných víkendových vyjížděk motorkářů.

„Ta letošní premiérová se uskutečnila v sobotu se startem pod horou Říp. Na 400 účastníků se poté přesunulo na výcvikové plochy polygonu mosteckého autodromu, kde si každý pod dohledem zkušeného lektora bezplatně a v bezpečí uzavřeného areálu vyzkoušel zvládání krizových situací. Mohl si také ověřit funkčnost svého rychloměru a dozvědět se informace o pasivní bezpečnosti či důležitosti reflexních prvků na oblečení,“ upřesnila ředitelka polygonu společnosti AUTODROM MOST Veronika Raková.

Mostecký autodrom si hrozící rizika spojená s vyšším výskytem motocyklistů na silnicích v jarním a letním období uvědomuje. Motorkářům proto nabízí každoročně kurzy bezpečné jízdy. První z nich se uskutečnil v neděli 21. dubna a byl obsazený do posledního místa. Další pak v neděli 28. dubna.

„Snažíme se hlavně v tomhle období při zahájení sezony, kdy je to pro ně nejzranitelnější, cílit na mladé začínající motorkáře. Během celého roku, kdy máme deset až 15 plně obsazených kurzů, se ale zúčastňují motocyklisté všech věkových kategorií,“ doplnila Raková.

Teoretická část kurzu se zabývá technikou jízdy a výčtem krizových situací s návodem, jak je předvídat. „Vedeme ji formou diskuse na dané téma, nejde tedy o pouhou přednášku. Praktická část cílí na zvládnutí stability a ovládání motocyklu, správné zatáčení, techniku brzdění z různých rychlostí a vyhýbací manévry. V běžném provozu, kdy nepředvídatelný okamžik může nastat kdykoli a kdekoli, je výcvik k nezaplacení. Rychlá reakce proškoleného řidiče mu často může zachránit život,“ vysvětlil hlavní instruktor bezpečné jízdy mosteckého autodromu Marek Kohoutek.