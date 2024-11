NA BENEDIKTU VYSTOUPÍ 4. PROSINCE „JAZZMANKA“ ROBERTA GENNA

V areálu Benedikt vystoupí 4. prosince od 19 hodin jazzová zpěvačka Roberta Genna. Vstupné 300 Kč na místě nebo v síti GoOut.net.cz.

Roberta Genna (nar. 1992) vystudovala jazzový zpěv na konzervatoři v Bologni ve třídě vynikající Diany Torto (nahrávky a koncerty s Johnem Taylorem či Kennym Wheelerem). Dostala se do finále vícerých jazzových soutěží v Itálii jako např. Vittoria Jazz Festival, My Way Festival a získala též Vokální cenu Pippa Ardiniho. V roce 2020 se zúčastnila TV soutěže „The Voice of Italy“, kde postoupila mezi 16 nejlepších. Na soutěži Chicca Bettinradiho v roce 2021 se umístila na skvělém druhém místě. Spolupracuje s mnohými italskými hudebníky, je členkou seskupení June Trio, příležitostně hraje i na kytaru. Repertoár tvoří jazzové skladby a standardy občas pro ozvláštnění proložené italskými písněmi. A po epidemii covidu nabírá Robertina mezinárodní kariéra druhý dech. Sestava, která zpěvačku doprovodí na jejím prvním českém turné, je více než výjimečná: zkušený pianista a kapelník Jakub Zomer, nadaný basák Matěj Černý a stálý bubeník kapely Anety Langerové, pan Martin Kopřiva