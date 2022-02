Na Beneditku se chystá vzrušující dvouhodinová show dvou pokérovaných šílenců

Po téměř čtyřech letech se 28. února v 19 hodin vrací na Benedikt dva Vídenští hudebníci. Bubny, harmonika, basa, řev. To je dvoučlenný nadupaný „orchestr”dvou chlapíků. Je to muzika žánrově velmi nečistá. Je to drsné, tvrdé, bez zbytečných parádiček, ale krásně si při tom zatančíte.