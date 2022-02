Před MOSTECKÝMI LVY je PLAY OFF! Jak šance vidí trenér?

Před MOSTECKÝMI LVY je PLAY OFF! Jak šance MOSTECKÝCHLVŮ vidí trenér Vladimír Machulda?

S Dvorem Králové se MOSTECKÝM LVŮM v letošní sezóně moc nedaří. Čím si to vysvětlujete?

HC Dvůr Králové nad Labem má velmi zkušené mužstvo, špatně se na ně hraje, i když si myslím, že ty letošní zápasy… Dokážeme si vytvořit šance, ale neproměňujeme je, mají zkušené beky, kteří v tom brankovém prostoru umí ten kotouč odehrát nebo z toho vyjet. Důležité je, že si ty šance vytváříme a když v tom budeme pokračovat, tak budeme mít i štěstí, které se obrátí k nám a budeme dávat branky.

V úterý začínají MOSTEČTÍ LVI na jejich ledě, bude ještě nějaká speciální příprava?

My si v pondělí sedneme, ukážeme si něco na videu. Myslím si, že víme, jak ten Dvůr hraje. Myslím si, že ta série bude vyrovnaná, že ji zvládneme a půjdeme dál.

Kádr není kompletní, mostecký klub má nějaké hráče zraněné, někteří jsou v práci, máte nějaký příslib před play-off?

Tak každý je trochu obouchaný. Tento systém play-off se mi osobně líbí, ale v této soutěži, kdy každý chodí do práce to není úplně ideální, ale ty týmy to mají na obou stranách stejné, musíme se s tím nějak poprat. Věřím tomu, že i těm klukům vyjdou v práci vstříc, a že s tímto nebude problém. Je to dané a musíme se s tím zkrátka poprat.

Sobotní zápas byl generálkou před play-off, se kterým se utká Most v úterý, co zápas ukázal?

Je to těžký soupeř, snaží se hrát hokej, jako my. Není to žádná plácaná, takže budou rozhodovat šikovnosti v obou týmech. Prostě těžký zápas, play-off nebude nic jednoduchého. Bude rozhodovat každá chyba.

S Dvorem má Most letos zápornou bilanci, budete se nějak na něj připravovat?

Nemyslím si. Každý s kluků tady ví, v čem je silný, zná ty svoje přednosti, takže se na to musíme připravit. V pondělí se podíváme na nějaké video, říkali trenéři a už se nedá no toto moc natrénovat.

Play-off Sever 2021/22

na 4 vítězná utkání

1. kolo: úterý 1. 3. 2022 Dvůr Králové n/L

2. kolo: čtvrtek 3. 3. 2022 A-BENET Aréna, Most

3. kolo: sobota 5. 3. 2022 Dvůr Králové n/L

4. kolo: pondělí 7. 3. 2022 A-BENET Aréna, Most

*5. kolo: středa 9. 3. 2022 Dvůr Králové n/L

*6. kolo: pátek 11. 3. 2022 A-BENET Aréna, Most

*7. kolo: neděle 13. 3. 2022 Dvůr Králové n/L

Petr Pracný