NA HNĚVÍNĚ BUDE FOTOPOINT A BUDE „LIDUODOLNÝ“

Na Hněvíně se začne stavět co nevidět stavět vyhlídka s fotopointem. Město vyhlásilo veřejnou zakázku a došlo už i na otevírání obálek. Vyfotit se lidé budou moci ale až příští rok na jaře. Podle radnice by se neměla opakovat situace, kdy fotopoint na jezeře Most lidé během rekordně krátké doby lidé zlikvidovali.

Minulý týden se otevíraly obálky na zhotovitele veřejné zakázky na vybudování fotopointu a vyhlídky na Hněvíně. „Zadávací řízení stále probíhá. Kompetenci ke schválení výsledku soutěže má primátor, tedy do rady města ke schválení to již nemusí. Nyní probíhá kontrola vítězné nabídky. Pokud bude vše v pořádku, mohl by být znám výsledek už v těchto dnech,“ informoval vedoucí odboru investic mosteckého magistrátu František Jirásek. Fotopoint by měl být hotov do 16 týdnů od podpisu smlouvy. Je ale pravděpodobné, že práce přeruší klimatické podmínky. „Je možné, že stavbu fotopointu nebude možné z důvodu klimatických podmínek dokončit ještě v tomto roce. Jsme připraveni i na variantu, že se dokončí základy a dodají se dřevěné komponenty fotopointu. Ty by byly uložené zatím „na skladě“ a finální práce na dokončení fotopointu pak proběhnou až na jaře, přibližně v březnu nebo dubnu, podle počasí,“ uvedl vedoucí odboru investic. Nejlepším řešením by bylo dokončení fotopointu na jaře. „Bylo by lepší, aby se dřevěné části instalovaly až na jaře, než aby stavba byla celou zimu rozdělaná a čekalo se na otevření. Uvidíme, podle toho, jaká bude zima,“ konstatoval František Jirásek.

Stejně jako plovoucí nápis na jezeře Most, i tato atrakce bude mít provozní řád, ve kterém bude uveden maximální možný počet osob, které budou moci v jednu chvíli atrakci užívat. „Přesto bude konstrukce dimenzována tak, aby byla schopna odolat i mnohem vyššímu zatížení. Bude ale nutné provozní řád dodržovat,“ upozornil vedoucí odboru investic a dodal: „Neradi bychom, aby se opakovala situace podobná té na jezeře, kde provozní řád fotopointu dodržen nebyl. V něm je uvedeno, že na atrakci je zakázán vstup všem osobám. Informace o tomto zákazu byly umístěny dokonce i na plovácích fotopointu. Přesto tento zákaz nikdo nedodržoval. Město nyní řeší, jaká opatření budou k dodržení provozního řádu provedena.“

Nová vyhlídka na Hněvíně, která bude na vysuté lávce, by měla spojit hrad s okolní krajinou a návštěvníkům nabídne úchvatný výhled na jezero Most a Krušné hory. Fotopoint bude umístěn na druhém konci lávky, kde bude možné pořídit snímek s hradem nebo jezerem v pozadí. Půjde tedy o kombinaci fotopointu i s vyhlídkou. Od návštěvníků hradu byla dlouhodobá poptávka po nějakém vhodném místě, kde by bylo možné se vyfotografovat, a tak jim město vyšlo vstříc. Náklady na vybudování si vyžádají tři miliony korun bez DPH.