Na Kozí dráhu se vrátil motoráček, do 3. listopadu se ještě můžete svézt

Po dlouhých 17 letech se do Krupky vrátil motoráček. Turistická linka T11, známá jako Podkrušnohorský motoráček nebo Kozí dráha, opět brázdí koleje. Do konce letošní sezóny můžete naskočit na tuto nostalgickou jízdu každý víkend až do 3. listopadu. Vypraveny budou čtyři spoje tam i zpět s intervaly přibližně tři hodiny. Na celé trase platí tarif DÚK a jízdenky si snadno zakoupíte v DÚKapce, kde najdete také přesné časy odjezdu.

Od příští sezóny bude motoráček jezdit celý půlrok během turistické sezóny, a to od 29. 3. 2025.