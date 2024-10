Rybáři vypustili tři metráky ryb do řeky Bíliny

Nadace ORLEN Unipetrol ve spolupráci s rybáři z Českého rybářského svazu uspořádala pravidelné vypouštění ryb do řeky Bíliny. To se koná dvakrát do roka, vždy na jaře a na podzim. Tentokrát u vypouštění, které se uskutečnilo u kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostě, asistovali žáci první třídy ze 7. Základní školy Most. Společně řeku Bílinu obohatili o tři metráky ryb. Celkem se od roku 2010 podařilo do Bíliny vypustit bezmála 12 tun ryb.

Pravidelné vypouštění ryb je doprovázeno zábavně-vzdělávacími aktivitami, které děti plní poblíž řeky po názorné ukázce vypouštěných původních druhů ryb od rybářů. Ti dětem před vypouštěním ryb vypráví o životě v českých tocích a jak od sebe tuzemské druhy ryb rozpoznávat. Děti také mají příležitost si rybu vzít do ruky a vlastnoručně ji vypustit do řeky.

„Ochrana a podpora životního prostředí je jedním z pilířů naší společenské odpovědnosti. Patří do něj i pravidelné vysazování ryb do řek v okolí našich závodů, čímž přispíváme k obnově a rozvoji říčních ekosystémů,“ říká Zbigniew Pawłucki, předseda správní rady Nadace ORLEN Unipetrol, dodává: „ Letos na jaře jsme do Bíliny vypustili čtyři metráky ryb a nyní na podzim tři metráky ryb. Od roku 2010 jsme do Bíliny vypustili již bezmála dvanáct tun ryb.“

„Letos jsme do řeky vysadili zejména líny, cejny, plotice, perlíny, kapry, ale také okouny nebo štiku. Ryby pochází z rybochovných zařízení rozmístěných po celých Čechách. Ryby vysazujeme pro doplnění a rozšíření místní populace a je potěšitelné, že na řadě míst se vysazovaným druhům daří a reprodukují se,“ vysvětluje Jan Skalský, tiskový mluvčí Českého rybářského svazu, Severočeského územního svazu.

Do vypouštění ryb do řeky Bíliny, která protéká také okolo kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostě, investovala skupina ORLEN Unipetrol od roku 2010 přes jeden milion korun. Mezi další inciativy na podporu životního prostředí skupinou patří také podpora hnízdění sokolů stěhovavých, kteří v areálech ORLEN Unipetrolu vyvedli 58 mláďat. V neratovické Spolaně, která do skupiny rovněž patří, podporuje Nadace ORLEN Unipetrol také chov včel medonosných. Za vynikající kvalitu medu tamní včelaři získávají opakovaně ocenění zlatou medailí od akreditované laboratoře Výzkumného ústavu včelařského.