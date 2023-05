Na kraji se jednalo o budoucnosti kojeneckých ústavů

Kam s dětmi po uzavření kojeneckých ústavů? Toto téma řešili na krajském úřadě 1. náměstek hejtmana Jiří Kulhánek, radní pro zdravotnictví Radim Laibl a zástupci Ministerstva pro sociální věci. Nová novela zákona o sociálně právní ochraně dětí totiž počítá s tím, že všechny děti do tří let by měly najít místo v náhradní péči rodinného typu – tedy u pěstounů.

Pokud by se ale vhodný pěstoun nenašel, Ústecký kraj, jakožto zřizovatel kojeneckých ústavů, by rád umístil děti do tří let do jiného zařízení. Záměrem kraje je transformace stávajícího kojeneckého ústavu na sociální službu – domovy pro osoby se zdravotním postižením. Tento záměr představili zástupci kraje ředitelce odboru rodinné politiky a ochrany práv dětí MPSV Martině Štěpánkové Štýbrové a Janu Vrbickému, vedoucímu oddělení koncepce sociálních služeb.

„Zástupci z ministerstva zhodnotili naši složitou situaci a podpořili náš záměr, včetně dalších podpůrných aktivit, jakou je například kampaň na posílení pěstounské péče či mezikrajová spolupráce. I nadále budeme s ministerstvem společně koordinovat další kroky v dané věci,“ uvedl 1. náměstek hejtmana Jiří Kulhánek.

Podle současné legislativy se mají nejmenší děti přestat umisťovat do ústavní péče nejpozději od roku 2025. S výjimkou dětí s těžkým zdravotním postižením a početných sourozeneckých skupin. Zákonodárci loni výjimku do zákona prosadili s tím, že se pro tyto děti hledají pěstouni jen obtížně. Proto měly kojenecké ústavy, dnes označované jako domovy pro děti do tří let, pro tyto děti fungovat i po roce 2024. Ministerstvo práce a sociálních věcí se ale rozhodlo kojenecké ústavy zrušit úplně.