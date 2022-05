Na krajském úřadě proběhlo vyhlášení soutěže Moderní škola 4.0

Na Krajském úřadě Ústeckého kraje proběhlo vyhodnocení soutěže Moderní škola 4.0. Cílem soutěže určené středoškolákům je propagace a popularizace odborného vzdělávání, které má úzkou vazbu na průmysl a technologie a současně podpora zvýšení zájmu žáků vycházejících z devátých tříd ZŠ o technické obory. Akci pořádá Ústecký kraj s ohledem na podporu průmyslu a technologií 4.0 (digitalizace, robotizace, internet věcí, umělá inteligence, strojové učení atd.) Soutěž je vyhlašována každý rok, vždy pro jinou podporovanou skupinu oborů vzdělání.Letošního ročníku se zúčastnilo celkem 9 škol z našeho kraje a odborná porota, ve které usedla také radní Ústeckého kraje pro oblast školství, mládeže a sportu Jindra Zalabáková a předsedkyně Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Ústeckého kraje Zdenka Vachková, to neměla vůbec jednoduché, neboť všechny prezentované projekty byly velmi kvalitní a inovativní.

„Velmi mě potěšilo, že žáci ve svých letech chápou, co je potřeba, a to nejen s ohledem na energie a životní prostředí, ale i s ohledem na to, co je samotné zajímá. Kvalita projektů byla výborná a i přes to, že máme pouze tři výherní místa, vítězi jsou v podstatě všichni zúčastnění,“ uvedla k vyhodnocení soutěže radní Jindra Zalabáková.

Zástupci z každé školy měli za úkol vytvořit pro soutěž fyzický model projektu i jeho virtuální alternativu – obojí pak prezentovali na krajském úřadě před odbornou porotou. Konkrétní projekt byl navržen školou a konzultován ve spolupráci s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (odborným garantem soutěže byla katedra informatiky Přírodovědecké fakulty UJEP). Hodnotící komise následně posuzovala především nápad, jeho originalitu a neotřelost, kreativitu řešení, praktický přínos, interdisciplinaritu, podíl odbornosti, aplikaci aktuálních trendů v oboru a celkovou složitost projektu.

První místo v soutěži je ohodnoceno částkou 600 tisíc korun, druhé místo částkou 500 tisíc korun a třetí místo částkou 400 tisíc korun. Finance mohou oceněné školy využít například na zlepšení materiálně technického vybavení školy či na technické zařízení, případně software, které budou moci dále využít na rozvoj kompetencí svých žáků.

Prvenství v soutěži si nakonec odvezl tým ze Střední odborné školy energetické a stavební, OA a SZŠ Chomutov s “Didaktickým modulovým systémem výrobního procesu 4.0″. Druhé místo obsadili žáci Vyšší odborné školy obalové techniky ze Štětí s projektem „chytrého včelího úlu“ a na třetím místem se umístil tým z Gymnázia a Střední odborné školy Podbořany se svým „Forkliftem“ neboli vysokozdvižným vozíkem.