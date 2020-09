Na Lesné dnes startuje závod s „batohem na zádech“

Dnes, v pondělí 28. 9. proběhne veřejný závod na 2.325 m s převýšením tratě 200 m se zátěží nesenou na zádech ve vlastní batožině Sherpa Cup Petra Rameše 2​ 8. 9.,

Pořadatel: Horský klub Lesná a Lyžařský klub Jirkov

Start: Pyšná – hřiště u Horské služby,

Cíl: Horský areál Lesná, u Krušnohorského muzea v Lesné

Kategorie a disciplíny

Veřejný závod na 2.325 m s převýšením tratě 200 m se zátěží nesenou na zádech ve vlastní batožině.

Děti, junioři, juniorky, ženy – start v 11.00

• L+M děti: chlapci a děvčata – ročníky 2014 a mladší (bez zátěže) do 6 let pouze s doprovodem rodičů • D ženy: ročníky 2001 – 1975 (zátěž 10 kg) (od 18 let)

• E ženy: ročníky 1974 a starší (zátěž 5 kg)

Děti, junioři, juniorky – start v 11.15 hodin

• J+K děti: chlapci a děvčata – ročníky 2013 – 2010 (zátěž 1 kg) • H+I děti: chlapci a děvčata – ročníky 2009 – 2005 (zátěž 5 kg) • G juniorky: ročníky 2004 – 2002 (zátěž 10 kg)

• F junioři: ročníky 2004 – 2002 (zátěž 15 kg)

Hlavní závod – start v 11.30 hodin

• A muži: ročník 2001 až 1975 (zátěž 40 kg) (od 18 let) • B muži: ročník 1974 až 1963 (zátěž 30 kg)

• C muži: ročník 1962 a starší (zátěž 15 kg)

Startovné: účtem/ v den závodu

Muži a ženy (2000 a starší) 150 Kč/ 250 Kč Junioři a juniorky 100 Kč / 200 Kč

Děti 50 Kč / 100 Kč

Platbu je možno provést do 23. 9. 2020 na účet Horského klubu Lesná č. ú.:4445967319/0800 Menší částka platí při platbě předem, částka vyšší se hradí pak v den konání závodu přímo na místě prezentace v hotovosti.

Přihlášky:

• telefonicky na tel. čísle 476 000 334 od 7:00 do 15:00 hod. • on-line přihláška: ​registrace

• v den startu na Pyšné

V průběhu závodu budou na startovní pole dohlížet členové Horské služby z Pyšné.

Prezentace: Přednostně budou prezentováni předem registrovaní závodníci.

Poslední startující bude registrován v 10.30 hod. v den konání závodu​ na Pyšné, hřiště Horské služby, kde proběhne také vážení zátěže m​ ezi 8.30 – 10.30 hod.

Občerstvení: každý závodník obdrží jednu porci teplého občerstvení a nápoj po vrácení čipu – čísla. K vyzvednutí v party stanu u Hrázděného domu v Lesné.

Ceny: Hlavní cena pro vítěze v mužské a ženské kategorii je krůta nebo krocan o váze cca. 10 – 15 kg.

Sponzorem je zemědělská společnost Hlaváček a synové Boleboř.

Závodníci na prvních třech místech ve všech kategoriích dostanou diplom a věcné ceny od společností sponzorujících tento závod ( Trimm, Kola Dvořák, Horolezecká aréna Jirkov….)

Všichni závodníci obdrží za svůj sportovní výkon pamětní medaili, letos třináctou v pořadí! Pro vítěze v kategoriích je připraven i keramický solný povoz k ukládání medailí do roku 2026.

Všeobecné podmínky

● účastníci zodpovídají za svůj zdravotní stav

● závodníci a jejich doprovod se závodů účastní na vlastní nebezpečí

● zátěž si může přinést každý vlastní, pro všechny kategorie bude zajištěna na startu

● každá kategorie startuje volnou technikou hromadným startem po „ vlnách“

● závod se koná za každého počasí

● účastník závodu souhlasí, že budou z identifikačních důvodů zpracovávány tyto jeho osobní údaje

(jméno a příjmení, rok narození, pohlaví, email)

● účastníci závodu souhlasí, že bude prováděna foto a video dokumentace závodu

Organizační doporučení

Účastníky a návštěvníky sportovní akce žádáme o parkování u Horského hotelu Lesná (parkoviště i přilehlé louky) a přemístění po své ose do prostoru startu v obci Pyšná.

Další informace:

● Horský hotel Lesná, tel.: 476 113 040,

● Horský klub Lesná v Krušných horách, z.s. tel.: 476 000 334

Vítáni jsou i ti účastníci, kteří projdou závodní trať bez zátěže, a tím podpoří závodníky a sportovní atmosféru závodu.