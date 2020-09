Žena kradla kytky na hrob

Údajně pro kytky na hrob si zašla mladá žena z Mostu. Nekupovala je ale v obchodě, ale v noci pro ně zamířila do cizích zahrad. Nejprve vnikla na oplocenou zahradu rodinného domku, kde si měla přivlastnit čtyři květináče s různými květinami. Následně vnikla přes plot na zahradu v blízké zahradní kolonii, odkud si měla odnést truhlík a květináče s muškáty a voskovkami. Hodily se jí i sazenice celeru, cukety a petržele. Následně vlezla do sousední zahrady, kde vytrhala trsy petúnií. Její řádění neuniklo pozornosti svědků, kteří přivolali policii. Muži zákona na místě po nezvaném hostu pátrali, nakonec je hluk přivedl k dvoumetrovému oplocení, které žena zrovna přelézala. Policisté ji zadrželi. Šetřením na místě zjistili, že do lokality přijela vozem. Policisté u ní provedli test na návykové látky, který byl pozitivní na metamfetamin. Vyšetřovatel 37letou ženu z Mostu obvinil z trestných činů porušování domovní svobody a krádeže vloupáním. Mostečanka je stíhána na svobodě.