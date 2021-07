Na Loučkách je nová nabíjecí stanice pro elektrokola

V areálu na Loučkách je nově instalovaná dobíjecí stanice SEV.EN ENERGY pro elektrokola.



Z každé nabíjecí stanice lze dobíjet až čtyři elektrokola najednou. Zařízení je vybaveno dvěma univerzálními vestavnými nabíječkami a dvěma specifickými pro pohony Bosch a Shimano, které mají vlastní nabíjecí systémy. Díky tomuto řešení je stanice kompatibilní s více než 90 % trhu elektrokol. Dobíjení v síti Sev.en Energy for Bikers je zcela zdarma. Hlavní přínos spočívá v tom, že e-bikerům se otevírají možnosti celodenních výletů.

Z průzkumů vychází jako nejoblíbenější sport v České republice pravidelně cyklistika a to nejen v letní sezóně. Klasická mechanická kola začínají cyklisté nahrazovat elektrokoly. Tuto proměnu v cyklistice podporují projekty jako je Sev.en Energy for Bikers. „Jako jeden z největších výrobců elektřiny v Česku chceme dočerpávat energii tam, kde cítíme, že energie chybí. V elektrokolech vidíme budoucnost turistického ruchu i městské individuální přepravy, zároveň si však uvědomujeme, že bouřlivě se rozvíjející trh se zatím nemůže opřít o kvalitní infrastrukturu,“ řekl po spuštění projektu mluvčí projektu Sev.en Energy for Bikers Petr Dušek.