Na Matyldě se chystá setkání skautů ve velkém stylu!

Akce se koná jednou za 3 roky. Původně se měla uskutečnit již v minulém roce, ale kvůli koronavirovým opatřením byla odložena. Doposud poslední ročník se tedy konal v roce 2018 na Lipně. Akce je nejen příležitostí k setkání, ale také možností ukázat všestrannost a kreativitu skautského hnutí a důležitost přírody, přátelství a spolupráce všech skautů v ČR, napříč regiony a oddíly.

Navigamus 2022 je koncipován jako čtyřdenní setkání vodních skautů a skautek. „Pro ty bude připravena řada akcí a aktivit společného programu na vodě v lodích, večerní program, takzvaná Benátská noc s ohňovou show. Inspiro, což je vzájemná inspirace do oddílových programů a činností. Ale i plachetní závod,“ říká předseda okresní rady Junáka Michal Tarant. Součástí bude také doprovodný program v regionu – účastníci se podávají na Jezeří, Fláje, k mosteckému kostelu, do technického muzea nebo na Hněvín či do Fun parku. Již nyní v celé republice běží takzvaný předprogram zaměřený na poznávání života Augustina Heřmana (což je hlavní téma mosteckého Navigamu), spojený s přípravou pomůcek, masek a kulis, které si účastníci v červnu přivezou na tábořiště.