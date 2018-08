Na Moldavě se plánuje oprava nádraží i půlmaratón

Co pro jiné obce a města znamená historické jádro, zámek či hrad, to pro Moldavu v Krušných horách představuje rozsáhlé pohraniční nádraží. Budova z roku 1885 o ploše větší než 1600 m2 zajišťovala na česko-německé hranici agendu drážní, celní, poštovní, telegrafní či policejní. Po roce 1945, kdy zde bylo zrušeno mezinárodní vlakové spojení, dosluhovala ještě do poloviny 80. let minulého století jako zázemí pro učně Středního odborného učiliště železničního. Po listopadu 1989 přišlo na moldavské nádraží se svými záměry několik soukromých podnikatelů, jejich plány se však nenaplnily, budova začala chátrat a dlouho se nevědělo, co s ní bude dál.

Co pro jiné obce a města znamená historické jádro, zámek či hrad, to pro Moldavu v Krušných horách představuje rozsáhlé pohraniční nádraží. Budova z roku 1885 o ploše větší než 1600 m2 zajišťovala na česko-německé hranici agendu drážní, celní, poštovní, telegrafní či policejní. Po roce 1945, kdy zde bylo zrušeno mezinárodní vlakové spojení, dosluhovala ještě do poloviny 80. let minulého století jako zázemí pro učně Středního odborného učiliště železničního. Po listopadu 1989 přišlo na moldavské nádraží se svými záměry několik soukromých podnikatelů, jejich plány se však nenaplnily, budova začala chátrat a dlouho se nevědělo, co s ní bude dál.

V roce 2016 se Moldava vlastníkem nádražní budovy stala obec a o rok později se povedlo s českými i německými partnery položit základ zájmovému uskupení obcí a spolků z obou strana hranice. První česko-německá konference zájmového sdružení se uskutečnila 15. března 2018 v Dubí. V rámci konference k tématu Moldavské dráhy obec přijala nabídku předsedkyně Hospodářské a sociální rady Mostecka na projednání věci s úřadem vládního zmocněnce. Tato jednání aktuálně pokračují za pomoci zájmového uskupení Moldavská dráha s Czechinvestem. Půjde-li vše podle plánu, bude už na jaře 2019 možné začít s prvními projektovými a následně stavebními pracemi.

A na co se mohou příznivci Moldavské dráhy mimo jiné těšit? V neděli 18. listopadu 2018 proběhne na Moldavě tradiční půlmaratón, tentokrát ve spojení s oslavou obnovení vlakového provozu i s připomínkou tradičního lesního skla, které se na Moldavě vyrábělo už ve středověku. Z Mostu bude vypraven historický motorák Hurvínek, zprovozněno bude nové vlakové spojení Ústí nad Labem – Teplice – Moldava. Na září 2019 je pak připravován hudební festival v nedalekém Rechenbergu, na který bude možné dopravit se s vlakovou jízdenkou – o festivalový víkend bude totiž pro překonání chybějícího úseku Moldava – Holzhau zajištěna na německé straně kyvadlová autobusová doprava mezi Moldavou a Rechenbergem.