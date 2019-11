Na mostě u nemocnice se už pracuje, uzavírka potrvá do jara

Oprava mostu k mostecké nemocnici začala. Úplná uzavírka je v plánu do konce září příštího roku. Náklady na kompletní opravu jsou přes 60 milionů včetně DPH. Objízdná trasa a tedy jediný příjezd k nemocnici je veden ulicí Svážná.

Vítězem veřejné zakázky na rekonstrukci mostu v ulici J. E. Purkyně se stala společnost Reader &Falge, s. r. o. s cenou něco málo přes šedeát milionů korun bez DPH.Cena se přitom předpokládala daleko vyšší.

K nemocnici se během opravy mostu řidiči dostanou pouze ulicí Svážná. Ulice J. E. Purkyně se zcela uzavřel. Omezení se týká parkování u nemocnice.

K rekonstrukci město přistoupilo především kvůli stále se zhoršujícímu technickému stavu mostu. Oprava by měla trvat zhruba rok. Nahradí se nosná konstrukce stávajícího mostu, čímž se zajistí jeho plná zatížitelnost. Součástí stavby je i oprava spodní části mostu, úprava navazující komunikace a přeložka veřejného osvětlení. Pro opravu se nabízely tři možné varianty, které se lišily ve způsobu provedení a výši financí. Nejlevnější by vyšla město na bezmála sedm milionů. Životnost mostu by však byla velmi malá. Tuto možnost radnice odmítla. I přesto, že veškeré náklady bude hradit město ze svého rozpočtu bez možnosti dotací. Ze zbývajících dvou variant se nakonec zvolila (namísto komplexní rekonstrukce stávající mostové části) výměna za zcela novou. „Rozdíl mezi výměnou mostu za nový a mezi variantou komplexní rekonstrukce mostu stávajícího byl v řádu několika milionů korun. Rozdíl v životnosti je ale třicet let. Ta by měla být minimálně 80 let,“ dodal primátor.