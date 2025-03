NA MOSTECKÉ HVĚZDÁRNĚ SE BUDE 29. BŘEZNA POZOROVAT NEVŠEDNÍ ÚKAZ

Hvězdárna na hradě Hněvín připravuje pro veřejnost 29. března bezpečné pozorování částečného zatmění Slunce.

Zatmění Slunce bylo možné sledovat naposledy před rokem a půl. Astrologové předpovídají, že pro pozorování, které bude možné pouhým okem, budou velmi příznivé podmínky. Vidět bude po celé Evropě, v severovýchodní Americe a v části Asie. Částečné zatmění, při kterém Měsíc zakryje až 22 procent slunečního disku se odehraje okolo poledne. Zatmění začne kolem 11.30 a skončí kolem 13 hodiny. Jeho maximum proběhne mezi 12.15 – 12.25 hodinou podle polohy pozorovatele. Úkaz se sleduje přes speciální filtr pro ochranu zraku.

Na úkaz se lidé mohou podívat i sami z domova. Do roku 2030 se dočkáme ještě čtyř částečných zatmění. Nejvýraznější bude 12. srpna 2026, které bude navíc ve Španělsku pozorovatelné jako úplné, což bude do roku 2081 nejbližší úplné ke střední Evropě.

Městská knihovna Most uvede 27. března od 16.30 hodin pořad Hvězdy v knihovně, tentokrát s názvem Zatmění slunce a jiné nebeské úkazy. Promítání a povídání o tom, co můžeme vidět na jarní hvězdné obloze, je určeno pro dospělé a děti od 7 let. Promítání se uskuteční v kinosále knihovny.