Uprchlého vězně zajistili v Mostě

Od úterý obrničtí policisté pátrali po odsouzeném, který se nevrátil z vycházky zpět do bělušické věznice. Ten měl od ředitele zařízení povolenou návštěvu na pohřbu svého rodinného příslušníka v Litvínově. Přerušení trestu odnětí svobody měl dovoleno na 4 hodiny. To mu asi nestačilo a za mříže se vrátit nechtěl. Při cestě zpět do věznice, mezi Mostem a Bělušicemi, utekl své družce z vozidla neznámo kam. Obrničtí policisté začali ihned po oznámení pátrat na dané trase útěku. Muže podle popisu hledali i na pravděpodobných adresách na Litvínovsku. Podle zjištěných informací policisté soustředili své síly i do mostecké lokality Stovky. Snaha byla zprvu neúspěšná. Skvělou práci a všímavost ukázal hamerský policista mimo službu, který následující den poskytl zásadní poznatek. Ihned informoval své sloužící kolegy. Uprchlý vězen se měl pohybovat u obchodního domu Central. Před příjezdem služebních vozů se stačil hledaný bohužel vytratit. Policisté hlídkové služby rozšířili perimetr a muže spatřili v nedaleké protilehlé ulici. Muž se ale jen tak vzdát nechtěl. Poté co spatřil vůz s majáky, rozeběhl se zpět přes Třídu Budovatelů k obchodnímu domu Prior. Zákonné výzvy policistů k zastavení ignoroval a útěkem se je snažil setřást. To se mu na chvíli povedlo. Uniformovaná hlídka ztratila s odsouzeným vizuální kontakt, a to když minul roh budovy. Vězeň už asi nevěděl kudy kam, proto zaběhl do jedné z prodejen obchodního domu. Tu policisté společnými silami prohledali a zjistili, že se běžec schovává v zadní části obchodu, kde se krčil mezi oblečením. To už mu nezbylo nic jiného, než výzev zasahujících hlídek uposlechnout. Strážci zákona 32letého muže zajistili a omezili na osobní svobodě. Následně ho převezli na obvodní oddělení Obrnice, kde si od policistů převzal usnesení o zahájení trestního stíhání ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. K současnému probíhajícímu trestu mu může v případě uznání viny přistát na stole další, a to až dvouletý.